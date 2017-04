Wegen Schneeball: Nachbarn prügeln sich in Waldram

Es begann mit einem Schneeballwurf - und dann wurde es handgreiflich: In Waldram hat ein 46-Jähriger seinen Nachbarn (48) attackiert.

Waldram - Zwei Männer, 46 und 49 Jahre alt, sind am Freitagmorgen in Waldram aneinander geraten - und alles begann mit einem Schneeballwurf.

Die Polizei schildert den Vorfall, der sich gegen 7.45 Uhr zugetragen hat, so: Der 46-Jährige soll einen Schneeball auf das Auto seines Nachbarn geworfen haben. Der 48-Jährige wollte gerade seinen neunjährigen Sohn in die Schule fahren. Es blieb aber nicht beim Schneeballwurf: Der 46-Jährige zog dann seinen Nachbarn aus dessen Opel, die beiden Männer prügelten sich auf dem Boden, wobei der 48-Jährige leicht verletzt wurde. Außerdem, so schreibt die Polizei, schlug der 46-Jährige mit einem Holzscheit auf den Opel seines Nachbarn ein, wobei ein Schaden von rund 250 Euro entstand.

Was der Auslöser für den Streit war, teilte die Polizei nicht mit.

