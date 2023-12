Nach Schneechaos in Bayern: Schulleiter sind verärgert – „Ich hätte den Unterricht abgesagt“

Von: Michael Acker, Robert Langer, Armin Rösl, Anna Liebelt

Schüler der Ebersberger Grund- und Mittelschule verlassen in der Mittagszeit das Schulgebäude. Ihre Eltern wurden schon am Vorabend über die Unterrichtssituation am Montag informiert. © Stefan Rossmann

Im Landkreis Ebersberg sorgen die Schneemassen vom Wochenende weiterhin für Chaos. An den Schulen findet der Unterricht dennoch wie gewohnt statt – ganz zum Unverständnis einiger Schulleiter.

Landkreis – 20 Minuten vor Schulbeginnen erhalten Eltern von Markt Schwabener Gymnasiasten am Montag eine Mitteilung der Schule. Sollte sich der Schulweg angesichts des vorangegangenen Winterchaos-Wochenendes zu schwierig gestalten, sollten die Kinder besser zu Hause bleiben, schreibt Schulleiter Peter Popp sinngemäß. Damit hatten die Eltern in Markt Schwaben und Umgebung wenigstens Klarheit – wenn auch erst kurz vor Unterrichtsbeginn.

Nach Winterchaos-Wochenende: Schulleiter kritisieren mangelnde Information seitens der Behörde

Schülern und Eltern in anderen Teilen des Landkreises geht es da anders. Schon am Sonntag hören oder lesen sie von Schulschließungen etwa in den Landkreisen Starnberg und Mühldorf, doch erfahren sie nicht, wie es im Ebersberger Gebiet aussieht.

Und das liegt an diesem Umstand: Proaktiv informiert werde auf den Homepages des Landratsamts oder Schulamts nur, wenn Unterricht ausfalle, nicht aber wenn der Normalfall, also Schulbetrieb, herrscht, sagt Hubert Schulze, Teamleiter Bildung in der Kreisbehörde auf Anfrage der Ebersberger Zeitung.

Der Landkreis Ebersberg versank am Wochenende im Schnee. Hier die Ebersberger Innenstadt am Samstagmorgen. Dass am Montag dennoch regulär Unterricht stattfand, konnten viele Eltern nur erahnen. © SRO EBERSBERG

Über 300 witterungsbedingte Einsätze am Wochenende: Schulamt gibt dennoch Go für Unterricht

Schulze gehört der so genannten Koordinierungsgruppe witterungsbedingter Schulausfall an, die beim Schulamt angesiedelt ist. Diese habe am Wochenende getagt und sei zu dem Schluss gekommen, dass Unterricht am Montag möglich sei. Es hätten keinerlei Meldungen über Störungen vorgelegen, sagt Schulze.

Wie das sein kann, wenn die Feuerwehr allein am Samstag über 300 Mal ausrücken musste, um Bäume von Straßen zu räumen oder Verkehrswege wegen Schneebruchgefahr zu sperren? „Das müssen wir hinterfragen“, sagt Schulze über die Meldungskette. Er betont, dass man zum Zeitpunkt der Entscheidung davon ausgegangen sei, dass der MVV den S-Bahn-Betrieb wieder aufnehmen werden. Das stellt sich am Montagmorgen als Irrglaube heraus.

Schulleiter kritisiert Informationspolitik: Schulweg angesichts der Schneeverhältnisse für viele nicht machbar

Markt Schwabens Schulleiter Peter Popp muss die bis zu diesem Zeitpunkt nicht vorhandenen Informationen der Behörde am Montagmorgen ausbaden: „Ich bekomme den Ärger der Eltern ab. Ich hätte mir gewünscht, dass ich von der zuständigen Koordinierungsgruppe witterungsbedingter Schulausfall beim Schulamt Ebersberg Hinweise bekommen hätte“, sagt er unserer Zeitung. Zumal bereits am Sonntag absehbar gewesen sei, dass der S-Bahn- und auch der Busverkehr am Montag stark eingeschränkt sein werde.

Weil er als Schulleiter nicht selbst über Unterrichtsausfall am Gymnasium (der Landkreis Ebersberg ist zuständiger Träger für weiterführende Schulen) entscheiden dürfe, habe er auf Informationen vom Schulamt bzw. Landratsamt gewartet. Vergeblich. Um 7.38 Uhr schickt Popp dann seine Online-Nachricht an die Eltern. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler bleiben daraufhin zu Hause.

„Ich hätte den Unterricht abgesagt“ – Schulleiterin zeigt Unverständnis für Entscheidung des Schulamtes

Simone Voit, Leiterin des Gymnasiums Kirchseeon, berichtet, dass auch viele Lehrer den Weg in die Schule nicht geschafft hätten. „Sie kommen teilweise aus München, haben manchmal kein Auto und die S-Bahnen fahren nicht.“ Wenn sie selbst hätte entscheiden können, „hätte ich den Unterricht abgesagt“, so Voit, „wir hätten sehr schnell auf Distanzunterricht umschalten können. Das haben wir in der Zeit von Corona gelernt“.

Dass in den Schulen des Landkreises Normalbetrieb herrscht, konnten die meisten Eltern nur erahnen. Als eine der wenigen Schulen informierte die Grund- und Mittelschule Ebersberg bereits am Sonntagabend auf ihrer Webseite über die aktuelle Situation. „Wir machen diesen Service für Eltern, die aufgrund der Wetterlage noch unsicher waren, ob der Unterricht wie gewohnt stattfinden kann“, berichtet Rektor Alexander Bär.

Unterricht trotz Winterchaos: Grafinger Schulturnhalle wegen Schneelast vorläufig gesperrt

Bewusst gegen solch eine Mitteilung hat sich die Schulleitung des Max-Mannheimer-Gymnasiums Grafing entschieden. „Der Normalzustand, also dass Schule stattfindet, hat sich nicht geändert. Daher haben wir die Notwendigkeit nicht gesehen“, erklärt Katja Guhl, Mitarbeiterin der Schulleitung das Vorgehen. „Es fehlen nur sehr wenige Kinder und ein paar Lehrer“, sagt sie über den Unterrichtstag. Eine Einschränkung müssen jedoch auch die Grafinger Gymnasiasten hinnehmen: Aufgrund der Schneelast ist die Turnhalle vom Landratsamt gesperrt worden, sagt Guhl. „Der Sportunterricht findet erst einmal in den Klassenzimmern statt.“

Anders als seine Kollegen lobt Marcus Schmidl, Chef der Realschule Ebersberg, die Zusammenarbeit mit dem Schulamt ausdrücklich. „Die Kommunikation war sehr gut“, sagt er. Die zuständige Koordinationsgruppe habe bereits mit der ersten Schneeflocke in ständigem Kontakt mit der Regierung von Oberbayern gestanden.

Wir Schulleiter sind zudem in einem Verteiler, zu einem möglichen Unterrichtsausfall gab es keine Meldung

„Wir Schulleiter sind zudem in einem Verteiler, zu einem möglichen Unterrichtsausfall gab es keine Meldung“, erklärt Schmidl die Informationslage am Wochenende. Schul- und Kurzarbeiten lässt der Chef an diesem Montag trotz des Normalbetriebs dennoch verschieben – für die insgesamt 160 Schüler, die es nicht bis nach Ebersberg geschafft haben.

