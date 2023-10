Alptraum kurz nach dem Start: Condor-Maschine mit 178 Passagieren von Blitz getroffen - Notlandung in München

Von: Lucas Sauter Orengo

Eine Condor-Maschine musste in München notlanden. (Symbolbild) © Foto: Sabine Brose/Sorge via www.imago-images.de

Notlandung in München: Nachdem eine Condor-Maschine in Hamburg von einem Blitz getroffen wurde, entschied die Besatzung, nicht zur eigentlichen Destination zu steuern.

Flughafen - Schreck-Moment für 178 Passagiere auf einem Condor-Flug. Wie avherald.com berichtet, war die Maschine vom Typ A320-200 am 15. Oktober am Hamburger Flughafen in Richtung Antalya, Türkei gestartet. Kurz nach dem Start, so der Bericht weiter, soll den Airbus dann ein Blitzschlag getroffen haben, weshalb sich die Condor-Besatzung entschloss, in München notzulanden.

Flughafen München: Notlandung nach Blitzschlag - Schreck-Moment für 178 Passagiere

Etwa 50 Minuten nach Take-Off in der Hansestadt landete die Maschine demnach dann sicher in München. Eine Ersatzmaschine vom selben Typ brachte die Passagiere dann mit einer Verspätung von etwa zwei Stunden in die Türkei. Die vom Blitzschlag getroffene Maschine war noch sieben Stunden nach der Landung am Münchner Flughafen, um sich technischen Maßnahmen unterziehen zu lassen.

Erst kürzlich kam es zu einem Vorfall am Münchner Airport: Die Flugbesatzung einer British Airways meldet kurz vor der Landung in München einen seltsamen Geruch. Das Personal kämpfte mit plötzlich tränenden Augen.

