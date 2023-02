Ausgeuferte Partys und Personalnot: Beliebte Faschingskneipen bleiben am Sonntag zu

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

„Da hat der Spaß ein Loch“: Gabi Kilian, Wirtin des Café Müller in Schongau sperrt am Faschingssonntag nicht mehr auf. © Hans-Helmut Herold

Der Faschingssonntag mit großem Gaudiwurm und buntem Treiben in der Schongauer Altstadt steht vor der Tür, und dann das: Gleich zwei beliebte Party-Locations bleiben zu.

Schongau – Einmal im Jahr heißt es in der Schongauer Altstadt „Hoch die Tassen“ und feiern, was das Zeug hält. Das bunte Faschingstreiben nach dem großen Umzug in der Schongauer Altstadt ist wohl die größte Party des Jahres. Zumal die Maskerer nach der Corona-Zwangspause noch mehr nach Feiern lechzen dürften als bisher.

Doch in die Narren-Pappbecher mit Sekt mischt sich ein Wermutstropfen: Sowohl das Café Müller – nach dem Faschingsumzug eine der Anlaufstellen für die Party danach – als auch das Bistro Gleich lassen am Faschingssonntag ihre Türen geschlossen. Und zwar aus recht unterschiedlichen Gründen.

Faschingspartys uferten aus: „Wenn der Schaden mehr ist als der Nutzen, dann will man halt nicht mehr“

Die vergangenen Jahre seien einfach nicht mehr schön gewesen, erklärt Gabi Kilian. An immerhin zwölf Faschingssonntagen hatte die Wirtin des Café Müller an der Kirchenstraße in der Altstadt nach dem Faschingsumzug offene Türen fürs Partyvolk. Aber: Die Partys wurden immer wilder. „Wenn der Schaden mal mehr ist als der Nutzen, dann will man halt nicht mehr“, deutet sie an. Tagelang hätten sie und die Familie in den vergangenen Jahren gebraucht, um das Café wieder in Ordnung zu bringen, zu putzen und zu renovieren.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Man kann sich gut erinnern: Das Scherbenmeer, über das die Gäste oft zu später Stunde getanzt sind, hätte einem Fakir wahre Freude bereitet. Mit einem Euro Pfand sei der Schaden, der so jedes Jahr entstanden sei, noch lange nicht gedeckt gewesen. „Sowas brauchen wir nicht mehr“, so Kilian.

Café bleibt am Faschingssonntag zu – Wirtin tut es leid „für die Leute, die immer nett waren“

Müssen die Leute also mehr darüber nachdenken, was gute Sitte ist? „Am Faschingssonntag hat sich keiner im Griff. Da siehst du die bravsten Leute, die am Faschingssonntag nicht mehr wissen, wie sie sich benehmen sollen.“ Eine traurige Erfahrung, die nicht nur die Wirtin selbst gemacht hat.

Ihr Schwiegersohn – übrigens eine Seele von Mensch – sei ihr bei den letzten Faschingssonntags-Partys als Security am Eingangsbereich zur Hand gegangen. Ein, gelinde gesagt, undankbarer Job. „Mein Schwiegersohn ist angegangen worden, weil es drinnen zu voll war und er gerade keinen mehr reinlassen konnte. Da hat der Spaß ein Loch.“ Die Konsequenz aus alledem ist eben nun, dass das Café Müller am Faschingssonntag geschlossen bleibt. Zwar bedauert Wirtin Gabi Kilian nach so vielen Jahren dieses Ende einer allseits beliebten Tradition. „Aber die Leute kennen sich nicht mehr im Fasching, die kennen keine Grenzen mehr. Auch wenn es mir leid tut für die Leute, die immer nett waren.“

Zu wenig Personal - Bistro öffnet am Faschingssonntag nicht

Auch Georg Gleich vom gleichnamigen Bistro an der Weinstraße in der Schongauer Altstadt ist es anzumerken, dass ihm die Entscheidung nicht leicht fällt. Aber es hilft nichts: Auch das Bistro Gleich wird am Faschingssonntag nicht wie gewohnt eine Anlaufstelle fürs Faschings-Partyvolk sein.

Weil man für Faschingssonntag jede Menge Personal braucht, kann Georg Gleich sein Bistro nicht öffnen. © Hans-Helmut Herold

Dass dort die Türen zu bleiben, ist allerdings nicht auf aufgestauten Frust aus Vorjahren zurückzuführen. Im Gegenteil, er hat den Faschingssonntag immer gerne gemacht. Alleine: Es fehlt – wie aktuell bei vielen Gastronomen – am Personal. „Und für den Faschingssonntag braucht man schon einige Leute, sonst ist das nicht zu stemmen“, sagt er und hofft, „dass wir es im nächsten Jahr wieder hinbringen am Faschingssonntag“.

Faschingsumzug und Altstadt-Party in Schongau am Sonntag

So bleibt den Besuchern des Schongauer Faschingsumzugs und der Altstadt-Party für den Faschingssonntag nur noch zu hoffen, dass es trotzdem feucht-fröhlich wird. Aber dass nicht zu feucht von oben kommt, so dass möglichst lange draußen im Freien an den aufgebauten Ständen auf dem Marienplatz gefeiert werden kann.

Außerdem öffnet das Bistro Valentin am Faschingssonntag. Die Wirte verabschieden sich mit einer letzten großen Party dort.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.