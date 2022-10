„Vier-Tage-Woche hat Zukunft!“ – Geschäftsführer zieht positive Bilanz – mehr Bewerbungen als vorher

Von: Andreas Jäger

Nico Osenstätter und seine Mitarbeiter sind sehr angetan von der Vier-Tage-Woche. © Robin Sho Moser

Vor gut einem Monat hat die Schongauer Firma Osenstätter die Vier-Tage-Woche eingeführt. Der Geschäftsführer ist zufrieden – und bekommt wieder mehr Bewerbungen.

Schongau – In Belgien ist sie seit Anfang des Jahres Alltag, und laut einer Forsa-Umfrage wünschen sie sich auch über 70 Prozent der Deutschen: die Vier-Tage-Woche. Zum ersten September wurde jene nun bei der Schongauer Holz- und Furnierfirma Osenstätter eingeführt. Nach gut einem Monat zieht Geschäftsführer Nico Osenstätter eine erste Bilanz: „Das neue Arbeitszeitmodell wurde von meinen Mitarbeitern top angenommen.“

Die Motivation seiner Angestellten sei sehr gestiegen, was sich nicht zuletzt auch an der Geschwindigkeit ihrer Arbeit zeige. „So ist die Reduktion der wöchentlichen Arbeitszeit von 41,5 auf 38 Stunden fast nicht mehr bemerkbar“, freut sich Osenstätter. Um auf diese 38 Stunden in der Woche zu kommen, arbeiten seine Angestellten nun jeden Tag eine Dreiviertelstunde länger. Mehr Stress empfänden sie laut Osenstätter deshalb allerdings nicht, die Freude über den freien Freitag scheint zu überwiegen.

Hauptgrund für die Einführung der Vier-Tage-Woche war der Fachkräftemangel – Jetzt mehr Bewerbungen

Hauptgrund für die Einführung der Vier-Tage-Woche war der Fachkräftemangel, welcher dem Traditionsunternehmen schon länger zu schaffen macht. Osenstätter erhoffte sich, mit dem neuen Arbeitszeitmodell attraktiver für potenzielle Bewerber zu sein und sich damit auch von anderen Arbeitgebern positiv abzuheben. Sein Plan ging voll auf: Seit die Ankündigung im Juli durch die Presse ging, hat Osenstätter deutlich mehr Bewerbungen als vorher erhalten. Zwei offene Stellen konnten mittlerweile bereits besetzt werden. Aktuell ist der Unternehmer nur noch auf der Suche nach einer Unterstützung der Geschäftsleitung im Bereich Controlling.

Die Gehälter seiner Mitarbeiter haben sich durch die Stundenreduzierung übrigens nicht geändert. Das entspricht natürlich einer indirekten Gehaltserhöhung, doch Osenstätter ist es das wert. Denn auf lange Sicht kann ein motiviertes und gut ausgebildetes Team bessere Leistungen bringen. Das würde die anfänglichen Mehrkosten dann wieder ausgleichen.

Für einige Partnerfirmen „ist das Modell der Vier-Tage-Woche ebenfalls denkbar“

Auch bei Osenstätters Partnerfirmen in Österreich habe man die Umstellung sehr aufmerksam zur Kenntnis genommen. „Für einige ist das Modell der Vier-Tage-Woche ebenfalls denkbar“, sagt der 31-Jährige.

Eine umfangreichere Bilanz möchte der Holzunternehmer im Frühjahr nächsten Jahres ziehen. Dann soll nach acht Monaten mit der Vier-Tage-Woche eine Entscheidung fallen, ob das Modell auf Dauer fortgeführt wird. Osenstätter ist optimistisch und sagt: „Wenn es so weiterläuft wie bisher, wird die Vier-Tage-Woche in meiner Firma definitiv ein Modell mit Zukunft sein.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.