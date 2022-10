Tragisches Ende einer erfolgreichen Saison: „Captain Alois“ gestorben

Kapitän Alois Sporrer, wie ihn viele begeisterte Touristen auf den Floßexkursionen in Erinnerung behalten. © Hans-Helmut Herold

Es ist für alle Floßführer, Begleiter und die Mitarbeiter der Schongauer Tourist Information unfassbar: Ihr Kapitän Alois Sporrer ist kurz nach seiner letzten Floßfahrt gestorben.

Schongau - Nach der symbolischen Übernahme des Steuerrads aus den Händen von Hans Hartung im Jahr 2020 lagen die Geschicke der beliebten Exkursionen auf dem Lech in den Händen von „Captain Alois“. Er setzte alle Hebel in Sachen Technik in Bewegung, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. „Vom Schmiermaxe am Motor bis hin zu den Ausbesserungsarbeiten am Floß hat Alois selbst Hand angelegt“, so Rolf Nachtigall, der seit diesem Jahr bei der Truppe der Floßführer ist. Dass die in die Jahre gekommenen Sitzbänke gegen neue ausgetauscht wurden, ist ebenfalls auf Anraten von Alois Sporrer über die Bühne gegangen.

Das Einholen des Floßes nach dem Winter klappt noch wie geplant

In der vergangenen Woche ist das eingespielte Team um Sporrer damit beschäftigt, das Lechfloß nach einer gelungenen Saison wieder an Land zu bringen. Simpert Christa aus Steingaden hat dazu seinen Bulldog in Stellung gebracht. Auf die zwei dicken Balken, auf denen das Floß nach oben rutschen soll, wurden im Vorfeld dünne Metallleisten aufgeschraubt. Sie sollen das Gleiten des Floßes auf den Balken leichter machen. Zusätzlich wird Wasser auf die Balken geschüttet. Als Arbeiterquartett legen vier der Floßführer Hand an, um die richtige Gleitrichtung zu gewährleisten. Nach wenigen Minuten ist das Floß in seiner Winter- Liegeposition. „Langsam können wir es ja, es läuft immer besser“, so Thomas Eimer. Alois Sporrer schenkt ihm ein anerkennendes Lächeln.

Für Floßführer Sigi Schmid war es eine tolle Saison, „nur das Wetter hätte am Ende etwas besser sein können“. Auch für Rolf Nachtigall war die Saison „interessant und abwechslungsreich. Ich habe unwahrscheinlich viel von den Kameraden lernen können.“

Wenige Minuten nach der gelungenen Aktion geschieht das Unglück

Und der Kapitän selbst? Hat natürlich das letzte Wort. „Es war eine Wahnsinns-Saison, ein absolut erfolgreiches Jahr“, so Sporrer. Für ihn gehören die Floßfahrten einfach zum kulturellen Erlebnis in der Lechstadt. „Durch die Bank hatte wir ein tolles und zuverlässiges Team“, lobt er die Mannschaft. Die Floß-Begleiterinnen seien „eine nicht wegzudenkende Bereicherung“.

Wenige Minuten später kippt der Kapitän um. Er wiegelt es mit einem „halb so schlimm“ ab. Als das Team Material im Bauhof ablädt, ein erneuter Zwischenfall. Sporrer wird ins Krankenhaus Schongau eingeliefert, von dort aus ins Herzklinikum nach Neustadt an der Saale geflogen, wo er bei der OP verstirbt. Das Lechfloß trägt Trauer.

Von Hans-Helmut Herold

