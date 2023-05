Vier Tage nach Schließung der Geburtenstation: Baby Adrian kommt auf Parkplatz zur Welt

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Können schon wieder lachen: Sandra und Sultan Jusufi mit Parkplatz-Baby Adrian und dessen Bruder Aaron. © Ralf Ruder

Der Weg ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen war zu weit – und so kam der kleine Adrian auf einem Parkplatz zur Welt. Die Eltern sind sicher: Nach Schongau hätten sie es geschafft.

Landkreis – Noch immer stehen Sandra und ihr Ehemann Sultan Jusufi aus Peißenberg unter Schock. Zwar ist die Freude über ihr zweites Kind Adrian riesig. Trotzdem mag man sich „nicht vorstellen, was alles hätte schief gehen können“, sagt die frisch gebackene Mutter mit Blick auf das kleine Bündel in ihren Armen.

Sandra Jusufi hat ihren ersten Sohn Aaron (2) im Schongauer Krankenhaus entbunden. Auch ihr zweites Kind sollte dort das Licht der Welt erblicken. Als die Peißenbergerin aus der Zeitung erfährt, dass die Geburtshilfe in Schongau zwei Wochen vor ihrem errechneten Geburtstermin geschlossen wird, ist sie verzweifelt. Lange Wege könnten zum Problem werden. Das Kind sitzt bereits einige Zeit vor der Geburt tief unten. Der Muttermund ist verkürzt. „Mein Frauenarzt hat mir schon gesagt, dass es schnell gehen könnte.“ Die werdenden Eltern entscheiden: Wenn es losgeht, wollen sie nach Garmisch zum Entbinden. Auch weil die Verkehrslage in Richtung Starnberg schlecht einzuschätzen ist, so Sultan Jusufi.

Vater steuert Parkplatz des Stroblwirts an: „Den kennen die meisten“

Es ist zwischen fünf und sechs Uhr morgens, als Sandra Jusufi vergangene Woche ein Ziehen im Unterleib bemerkt. Die natürlichen Wehen kann sie schlecht einschätzen, die erste Geburt war eingeleitet worden. „Ich hab mir gedacht, vielleicht geht’s los.“ Sandra Jusufi ist unsicher, ruft ihren Mann trotzdem in der Arbeit an. Der eilt nach Hause. Auch der Schwiegervater ist inzwischen da, er auf den Zweijährigen aufpassen soll. Weil der nicht beim Opa bleiben will, steigen sie gegen 6.30 Uhr schließlich zu viert ins Auto und fahren los in Richtung Garmisch-Partenkirchen. Die Wehen kommen da alle zehn Minuten, doch die Abstände werden immer kürzer. Sandra Jusufi zählt schließlich alle drei Minuten. „Panik hatte ich nicht direkt, mein Kopf war wie ausgeschaltet.“ Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist klar: Bis nach Garmisch werden es die Jusufis nicht schaffen.

Immer wieder Geburten im Rettungswagen Müssen sich werdende Eltern darauf einstellen, dass es nach der Schließung der Schongauer Geburtshilfe zu einer Häufung solcher Fälle kommt? Michael Limbrunner, Leiter des BRK-Rettungsdiensts, hat in diese Richtung keine Bedenken. Nach Schließung der Geburtshilfe in Weilheim habe man derlei Fälle eine Zeit lang dokumentiert. „Wir haben geschaut, ob es mehr Geburten zu Hause oder im Sanka gegeben hat.“ Laut Limbrunner sei das nicht der Fall gewesen. Dass es jedes Jahr ein paar Geburten in Krankenwagen gibt, sei normal.

Um 6.45 Uhr geht der Notruf von Sultan Jusufi bei der Integrierten Leitstelle in Weilheim ein. Kurz darauf starten zwei Rettungswagen und ein Notarzt in Richtung Oberhausen. Sultan Jusufi hat das Familienauto auf den Parkplatz des Stroblwirts gelenkt. „Den kennen die meisten, ich hab gedacht, dort findet man uns am schnellsten.“

Arzt noch nicht da: Baby gleitet direkt in die Arme des Vaters

Das Ehepaar steigt aus dem Auto aus. Im Wagen sitzt der kleine Aaron und weint. „Plötzlich hat meine Frau schrecklich geschrien“, erinnert sich Sultan Jusufi. „Da habe ich schon eine Wölbung an der Jeans meiner Frau gesehen.“ „Ich habe geschrien: Du musst kommen und das Kind auffangen!“, erzählt seine Frau Sandra. Sultan Jusufi reißt seiner Frau die Jeans herunter. Der Kopf des Babys schaut bereits aus dem Unterleib heraus. Um 6.55 Uhr gleitet es auf dem Parkplatz des Stroblwirts direkt in die Arme des Vaters. Adrian heißt das Neugeborene.

Bis vier Rettungswagen und der Notarzt eintreffen und Mutter und Kind versorgen, dauert es noch. „Die haben ihr Bestes gegeben“, weiß Sandra Jusufi. Wenig später finden die Rettungskräfte eine Familie in einer extremen Ausnahmesituation am Parkplatz vor. „Wir waren alle völlig fertig.“ Mutter und Kind werden mit zwei Rettungswagen nach Garmisch transportiert. Bereits zwei Tage drauf werden beide nach Hause entlassen – die Mutter ist wohlauf, das Kind gesund.

Vater ist sicher: „Wir hätten es nach Schongau geschafft“

„Dieser Schock, der macht was mit uns“, sagt Sultan Jusufi. Dass kein Krankenhaus mehr in der Nähe ist, wo Mütter ihre Kinder in einer vertrauten Atmosphäre auf die Welt bringen können, dafür hat er kein Verständnis. „Es wäre knapp gewesen, aber wir hätten es nach Schongau geschafft.“ Der Weg dorthin sei von Peißenberg weitaus kürzer als in eine andere Geburtsklinik. Zudem hätte Adrian dort sofort optimal versorgt werden können.

„Wir sind überglücklich, dass alles gut gegangen ist“, sagt Sultan Jusufi. Ganze Sequenzen dieses Morgens hat er ausgeblendet, kann sich nicht mehr erinnern. Wie eine Art Filmriss, ein Selbstschutz des eigenen Körpers. Vergessen wird Familie Jusufi diesen denkwürdigen Tag, die Geburt des kleinen Adrian auf einem Parkplatz, trotzdem nie.

