Schüsse in Polling: SEK schießt Bewaffnetem bei Festnahme in die Hand

Von: Katrin Kleinschmidt

Teilen

Einen Großeinsatz gab es am Montagnachmittag in Polling. © Dominik Bartl

Ein 35-jähriger Mann hat in einem Wohngebiet in Polling mehrere Schüsse abgefeuert und damit einen Großeinsatz ausgelöst. Anwohner wurden evakuiert.

Update vom 14. März, 19.04 Uhr: Mehrere Schüsse fielen am Montagnachmittag in einem Wohngebiet in Polling. Wie der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Martin Emig, der Presse vor Ort mitteilte, hatte die Lebensgefährtin des 35-Jährigen gegen 15.30 Uhr die Polizei alarmiert. Sie habe von einer psychischen Ausnahmesituation berichtet, in der sich ihr Lebensgefährte befinden solle und über die Gefahrenlage informiert, die wegen der Waffe bestand.

Großeinsatz in Polling: SEK schießt Bewaffneten in die Hand

Daraufhin rückten laut Emig zunächst die örtlichen Einsatzkräfte aus. Nachdem sich die Situation zuspitzte, wurden immer mehr Polizisten angefordert. Schließlich kam das Sondereinsatzkommando (SEK) aus München. Insgesamt waren 170 Polizisten in Polling im Einsatz. Nachbarn wurden evakuiert. Zudem wurde während der Vorfalls dringend dazu geraten, den Bereich zu meiden (siehe Erstmeldung).

Offenbar lag die Ursache für das Extremverhalten des Mannes im privaten Bereich. Er feuerte zunächst in einem Wohnhaus im Bereich Prälat-Töpsl-Straße/Steinbruchstraße mehrere Schüsse ab und schoss aus dem Haus ins Freie. Auch als sich das SEK Zugang zum Haus verschaffte, gab der 35-Jährige Schüsse auf die Einsatzkräfte ab. Erst ein Schuss eines Polizisten aus einer Großkaliberwaffe konnte den Mann stoppen. Er wurde gegen 17.15 Uhr festgenommen und ins Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei gab es außer dem Beschuldigten keine Verletzten. Ob der Mann eine scharfe Waffe oder Munition benutzt hat, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Polizei hat auch noch keine Angaben darüber gemacht, woher der 35-Jährige Waffe und Munition hatte. Die Spurensicherung untersuchte das Haus am Montagabend, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen.

Update vom 14. März, 17:30 Uhr: Mittlerweile konnte der Mann von Spezialkräften festgenommen werden.

Großeinsatz in Polling: Anwohner wegen Schüssen evakuiert

Erstmeldung vom 14. März, 17 Uhr: Großeinsatz in Polling: Nach ersten Erkenntnissen hat ein psychisch auffälliger Mann von einem Wohnhaus aus mehrfach in Richtung von Polizisten geschossen. Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt. Ob der Mann scharfe Munition benutzt hat, ist noch unklar.

Lesen Sie auch Großeinsatz am Klinikum: Mann schießt im Krankenhaus um sich Klinikmitarbeiter hörten Schüsse aus einem Patientenzimmer. Eine Krankenschwester öffnete die Tür und setzte sofort einen Notruf ab. Großeinsatz am Klinikum: Mann schießt im Krankenhaus um sich Sturm Roxana wütet vor den Toren Münchens: Umgestürzte Bäume und Chaos auf den Straßen Sturm Roxana hat auch im Landkreis Fürstenfeldbruck seine Spuren hinterlassen. Die Feuerwehren zählten etliche Einsätze. Unter anderem stürzten Bäume um. Sturm Roxana wütet vor den Toren Münchens: Umgestürzte Bäume und Chaos auf den Straßen

Die Polizei ist mit sämtlichen verfügbaren Kräften vor Ort. Nachbarn wurden evakuiert. Zudem wird dringend dazu geraten, den Bereich Prälat-Töpsl-Straße/Steinbruchstraße zu meiden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie hier.