Kein Fleisch mehr in der Grundschule: Mensa serviert für Kinder nur noch vegetarisches Bio-Essen

Die Ährenfeldschule in Gröbenzell geht neue Wege beim Essen: Seit drei Wochen gibt es in der Mensa nur noch Bio und fleischfrei für die Grundschüler. Nicht alle scheinen damit ganz glücklich zu sein.

Gröbenzell – Aber immerhin: Der Preis kann so unter fünf Euro gehalten werden. Weil die Ganztagsbetreuung ausgebaut wird, essen immer mehr Kinder an ihrer Schule zu Mittag. Die Ansprüche an das Menü sind nicht so leicht zu erfüllen – gesund und für alle erschwinglich soll es sein, möglichst Bio- und Regional-Kost enthalten. Zudem genießt die Verpflegung in der Mensa oft nicht den besten Ruf.

Grundschule bietet nur noch vegetarisches Essen an: Mitunter Gemüse-Tortellini

Das weiß auch Alexandra Müller. „Für eine Mensa haben wir gutes Essen, die Gemüse-Tortellini am Montag waren zum Beispiel prima“, sagte die Konrektorin der Ährenfeldschule über das Portfolio, das der neue Partner seit nun drei Wochen kredenzt. Im Februar hatte der Gemeinderat entschieden, das Angebot mit Auslaufen des bestehenden Catering-Vertrages und mit Beginn des Schuljahrs 2023/2024 auf 100 Prozent Bio und fleischfrei umzustellen. Damit hat die Ährenfeldschule eine Art Alleinstellungsmerkmal.

Grundschule kommt rund um München als Einzige ohne Fleisch aus

„Das ist mehr oder weniger einzigartig in München und um München herum, ich kenne keine Schule, die ganz ohne Fleisch auskommt – und ich find’s klasse“, betonte Jonas Lunemann von „Lunemann’s leckerer Lieferservice GmbH“ in Ottobrunn (Landkreis München). Er bildet gemeinsam mit seinem Bruder Benedikt sowie seinen Eltern Anke und Jens die Geschäftsführung des Familienunternehmens, das sich in der Ausschreibung der Gemeinde behauptete und sich mit seinem Programm an den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung orientiert.

Reis mit Ratatouille: In der Küche der Ährenfeldschule setzt man auf Bio und vegetarisch. © GUV

Seit 40 Jahren liefert die Firma Produkte aus kontrolliert-biologischem Anbau vorzugsweise an Kinder- und Jugendeinrichtungen, sie bedient ebenso die Laurenzer Schule und die Grundschule am Gernerplatz im benachbarten Puchheim, ihre Bio-Kartoffeln bezieht sie vom Hatzlhof in Olching.

Lunemanns Service funktionierte trotz Schneechaos zu Beginn der Woche: „Das war echt heftig!“ Das Unternehmen fährt im Münchner Raum bis zu 400 Stationen an. Die Ährenfeldschule als einzige Schule in Gröbenzell mit gebundenem Ganztagsangebot und täglicher Mittagsverpflegung – auch Hort und Mittagsbetreuung nutzen die Mensa – ist „mit rund 120 Portionen ein kleinerer Abnehmer“, wie Alexandra Müller betonte.

Essen für unter fünf Euro – Preis soll niedrig gehalten werden

Der neue Lieferservice bringt kein fertiges Essen, sondern die Komponenten zu einem einfach gehaltenen und von ihm durchgeplanten Menüplan – am Dienstag gab es Reis an Ratatouille, dazu noch Kohlrabi und einen Apfel oder eine Birne.

Für ein erstes Zwischenfazit sei es noch zu früh, sagt Konrektorin Müller, die als Beauftragte für den Ganztag ebenfalls für Mensa und Mittagessen zuständig ist: „Ich bin keine Vegetarierin und bin bis jetzt zufrieden. Grundsätzlich ist es einfach problematisch, allen Mensa-Nutzern bezüglich ihrer Geschmäcker und Vorlieben gerecht zu werden.“

Teilnahme ist verpflichtend: Kinder bekommen an Grundschule kein Fleisch mehr

Gerade letztere Diskussion biete ein „großes Spielfeld“, berichtete Jonas Lunemann: „Da habe ich bereits ein dickes Fell.“ In der Einarbeitungsphase an der Grundschule in Gröbenzell sei das Feedback der Kids recht positiv gewesen, und die Kinder könnten ja auch zuhause immer noch Fleisch oder Wurst essen. „Das Ziel war es, beim Preis pro Gericht unter fünf Euro zu bleiben, mit Bio-Fleisch obendrauf wäre es deutlich teurer geworden – jetzt sind wir bei 4,80 Euro“, erläuterte Konrektorin Alexandra Müller.

Bis dato bezuschusste die Gemeinde Gröbenzell das Schulessen mit 90 Cent pro Mahlzeit, jetzt tragen die Eltern die Kosten allein, die Teilnahme am Mittagessen (Montag bis Donnerstag) ist verpflichtend.

