Rätsel um Blitzer-Kasten: Schwarzes Ungetüm knipst teure Fotos

Von: Lisa Fischer

Im absoluten Halteverbot steht dieser schwarze Blitzerkasten in der Dachauer Straße. Und eventuell kommen weitere davon im Stadtgebiet hinzu. © Peter Weber

Die Stadt Fürstenfeldbruck hat sich extra einen Blitzer-Kasten ausgeliehen, um Autofahrer zu kontrollieren. Dass er im Halteverbot steht, ist kein dummer Zufall.

Fürstenfeldbruck – Besonders aufmerksam sollten Autofahrer aktuell in der Dachauer Straße sein, wenn sie stadteinwärts fahren und es eilig haben. Dort steht seit Anfang der Woche ein großer, schwarzer Blitzerkasten. So weit, so gut. Doch das offenbar zugelassene Fahrzeug mit Kennzeichen und TÜV-Siegel steht mitten im absoluten Halteverbot.

Das alles hat seine Richtigkeit, heißt es auf Tagblatt-Nachfrage aus dem Brucker Rathaus. Die Stadt habe das Gerät, an dem ein Kennzeichen aus dem nordrhein-westfälischen Mettmann angebracht ist, ausgeliehen, um unterstützend in der Dachauer Straße zu blitzen.

Vielleicht in Zukunft öfter

Als Grund nennt eine Sprecherin der Stadt, dass die Geschwindigkeitsüberschreitungen in diesem Bereich sehr hoch seien. Dass der schwarze Kasten, eine sogenannte Semi-Station, so auffällig dort platziert ist, ist Absicht: „Er soll gesehen werden“, sagt eine Sprecherin.

Und der Blitzer soll von parkenden Autos nicht verdeckt werden. Vor und nach dem Gerät gilt deshalb noch bis einschließlich kommenden Dienstag absolutes Halteverbot. Es wurde also für den Kasten erlassen.

Semi-Station

Insgesamt handle es sich um einen ersten Versuch mit einer solchen Semi-Station im Stadtgebiet, sagte die Sprecherin. Im Anschluss müsse ausgewertet werden, ob diese Maßnahme das gewünschte Ziel erreicht hat. Erst dann könne entschieden werden, ob in Fürstenfeldbruck künftig öfter solche Kästen aufgestellt werden, heißt es aus dem Rathaus.

