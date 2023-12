Schwedischer König überreicht Auszeichnung: Münchner Physiker Ferenc Krausz mit Nobelpreis geehrt

Von: Felix Herz

Der in Garching bei München lehrende Physiker Ferenc Krausz wurde in Stockholm mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Eine große Ehre für den Wissenschaftler.

Garching / Stockholm – Am Sonntag, 10. Dezember, nahm Ferenc Krausz, Physikdozent in Garching, gemeinsam mit den weiteren Laureaten der Nobelpreise in Stockholm seine Ehrung entgegen. Es war Carl XVI. Gustaf, der König von Schweden, der Krausz, Anne L‘Huillier und Pierre Agostini den Physik-Nobelpreis übergab.

Krausz mit Nobelpreis ausgezeichnet – er lehrt in Garching

Krausz, geboren in Ungarn, ist tätig am Max-Planck-Institut für Quantenoptik. Gemeinsam mit L‘Huillier und Agostini konnte er eine Methode entwickeln, um extrem kurze Lichtpulse zu kreieren. Diese erlauben es, sogar die blitzschnellen Bewegungen von Elektronen zu erfassen. L‘Huillier, eine gebürtige Französin, ist erst die fünfte Frau, die den Nobelpreis für Physik erhält.

Physiker Ferenc Krausz erhält den Nobelpreis für die Erzeugung extrem kurzer Lichtpulse. Eine Entdeckung, die die Messung rasender Elektronen ermöglicht. © picture alliance/dpa/TT News Agency/AP | Claudio Bresciani

Nobelpreise für Medizin und Chemie ebenfalls vergeben – mRNA-Technologie gewürdigt

Der Nobelpreis für Chemie wurde an die in den Vereinigten Staaten ansässigen Wissenschaftler Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexei Ekimov verliehen. Ihre Auszeichnung erhielten sie für die Entdeckung und Weiterentwicklung von sogenannten Quantenpunkten. Diese finden unter anderem Verwendung in modernen QLED-Fernsehern.

Katalin Karikó und Drew Weissman nahmen den Nobelpreis für Medizin entgegen. Ihre Forschung zur mRNA-Technologie hat unter anderem die Entwicklung von Corona-Impfstoffen ermöglicht. Claudia Goldin, eine US-amerikanische Ökonomin, wurde mit dem Nobelpreis für Wirtschaft ausgezeichnet. Sie wurde für ihre Forschung zur Position von Frauen auf dem Arbeitsmarkt gewürdigt. Den Nobelpreis für Literatur erhielt der Norweger Jon Fosse.

