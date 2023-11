Schwerer Lkw-Unfall auf glatter Fahrbahn: A8 total gesperrt – Großeinsatz läuft

Von: Klaus-Maria Mehr

Ein Sattelzug liegt aktuell quer auf der A8. Mutmaßlich aufgrund von Glätte verlor der Lkw-Fahrer die Kontrolle. Die Autobahn Richtung München ist total gesperrt.

Irschenberg – Der schwere Unfall ereignete sich in den frühen Samstagmorgenstunden (25. November). Gegen 4.45 Uhr und in Fahrtrichtung München zwischen Bad Aibling und Irschenberg, so berichtet die Verkehrspolizei Rosenheim in einer aktuellen Vorabmeldung, passierte der schwere Unfall auf der A8.

Lkw auf der A8 zwischen Salzburg und München bei schneeglatter Fahrbahn. Hier ist Vorsicht geboten. © Rolf Poss/Imago

Führerhaus wird von eigenem Lkw-Anhänger überholt – Gespann kracht in Leitplanke

Laut Polizei rutschte der Sattelauflieger, also der Lkw-Anhänger, an der Zugmaschine links vorbei, überholte quasi das eigene Führerhaus. Der Sattelzug knickte ein, prallte in die rechte Leitplanke und blieb quer in der Fahrbahn liegen.

Großeinsatz nach Lkw-Unfall auf der A8 zwischen Aibling und Irschenberg – Autobahn total gesperrt

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort. Die Autobahn Richtung München ist ab Bad Aibling total gesperrt. Kräfte der Verkehrspolizei Rosenheim, der Freiwilligen Feuerwehr, der Autobahnmeisterei Rosenheim und des Abschleppdienstes sind vor Ort.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Sperre mindestens noch zwei Stunden dauert. Bereits im Laufe der Woche, spätestens am Freitag aber, zeichnete sich ab, dass Oberbayern ein tief winterliches Wochenende bevorsteht.

