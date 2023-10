Schwerer Unfall auf A8 bei München: Fahrer hinterlässt Trümmerfeld am Morgen – Aufräumarbeiten dauern an

Von: Klaus-Maria Mehr

Ein betrunkener Mann aus dem Landkreis München löste auf der A8 am Dienstagmorgen einen Großeinsatz aus. Er verpasste eine Ausfahrt und hinterließ eine Spur der Verwüstung.

Neubiberg – Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen aktuell berichtet, kam es heute Morgen (31. Oktober) gegen 06.30 Uhr auf der A8 Richtung München in der Anschlussstelle Neubiberg zu einem Unfall. Ein 38-Jähriger aus dem Landkreis München fuhr mit seinem Ford auf der regennassen Fahrbahn – und das viel zu schnell.

Der Unfall passierte auf regennasser Fahrbahn am Dienstagmorgen. © Rene Traut/IMAGO

Ford-Fahrer versucht auf regennasser Fahrbahn Ausfahrt zu nehmen – viel zu schnell

So schnell, dass er die Rechtskurve der Ausfahrt geradeaus durchschoss, eine Schutzplanke, Leitpfosten und das Ausfahrtschild überfuhr, bis sein total zerstörtes Fahrzeug an einem Erdwall in der Wiese liegenblieb. Das Trümmerfeld, das sich den Einsatzkräften darbot, deutete laut Polizei klar auf stark überhöhte Geschwindigkeit hin.

Ausfahrtschild umgefahren: Beamte finden Trümmerfeld vor – und riechen Alkohol

Das war aber wohl nicht der einzige Grund für den schweren Unfall. Den Beamten stieg deutlicher Alkoholgeruch in die Nase. Der Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung. Glück für den Unfallfahrer: Er wurde trotz des krassen Unfalls mit einem völlig zerstörten Auto nur leicht verletzt. Ins Krankenhaus musste er trotzdem, zusammen mit den Autobahnpolizisten, um den Alkoholwert genau per Blutentnahme festzustellen.

Den Führerschein durfte der Unfallfahrer gleich vor Ort bei der Polizei lassen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol. Wegen Bergungs- und Aufräumarbeiten kommt es aktuell noch zu Behinderungen in der Anschlussstelle. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 15.000 Euro.

