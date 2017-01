Schulbus-Unfall: 13 Kinder, Busfahrer und Pkw-Fahrerin verletzt

Puttenhausen – Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der Äußeren Freisinger Straße bei Puttenhausen an der Freisinger Landkreisgrenze.

+ Im Bus wurden mehrere Kinder durch den Zusammenstoß nur leicht verletzt.

Eine Frau aus dem Landkreis Freising war mit ihrem Pkw offenbar auf dem Weg in Richtung Rudelzhausen auf die Gegenfahrbahn geraten – und in einen Schulbus geprallt. Bei dem Zusammenstoß wurden nach Aussagen der Polizei Mainburg elf Kinder, die im Bus saßen, und der Busfahrer leicht verletzt. Im Auto der Frau saßen auch zwei Kleinkinder – alle drei wurden „mittelschwer verletzt“, wie es seitens der Beamten heißt. Alle drei wurden, wie auch zwei Kinder aus dem Bus, in ein Klinikum gebracht. Die Ursache, warum sie von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Die B 301 war bis um 18 Uhr beidseitig gesperrt.