Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten: A8 bei Irschenberg voll gesperrt

Von: Sebastian Grauvogl

Die Rettungskräfte sind auf der A8 am Irschenberg im Einsatz (Symbolfoto). © IMAGO/Gelhot

Chaos-Tag auf der A8: Nachdem die Autobahn wegen eines Lkw-Brands bei Holzkirchen voll gesperrt war, ereignete sich kurz danach auf der Gegenfahrbahn bei Irschenberg ein schwerer Unfall.

Irschenberg - Der Stau wegen einer Vollsperrung nach einem Lkw-Brand bei Holzkirchen in Fahrtrichtung München hatte sich noch längst nicht aufgelöst, da war die A8 am Donnerstag, 2. November, auch auf der Gegenfahrbahn komplett dicht. Gegen 15.30 Uhr ist es laut Autobahnpolizei Holzkirchen in der Leitzachsenke bei Irschenberg zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Mehrere Personen wurden dabei verletzt. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort.

Nach Unfall mit mehreren Verletzten auf A8: Rettungskräfte im Einsatz

Weitere Infos zum Unfallhergang liegen aktuell noch nicht vor.

