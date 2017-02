Horror-Crash bei Oberhaching: Jetzt spricht der Unfallfahrer

Ein 36-Jähriger kollidiert mit seinem Toyota mit einem Sattelschlepper und wird etwa 100 Meter mitgeschleift. Glück für den Fahrer: Er übersteht den Unfall beinahe unverletzt. Jetzt spricht er über den Horror-Unfall.

Oberhaching - Nichts ist unmöglich – für diese Werbung ist Toyota bekannt. Und sie passt haargenau auf die Szene, die sich den Rettungskräften Dienstagnacht bei einem Unfall auf der Autobahn A995 bot: Aus einem völlig demolierten und mit Glassplittern übersäten Toyota Avensis kann der Fahrer aussteigen – bis auf ein paar Kratzer völlig unverletzt. Unmöglich? Eben nicht!

+ Unglaublich, dass Denis K. hier unverletzt ausstieg. © Gaulke

„Es ist ein Wunder, dass ich noch lebe“, sagt Denis K. (36). Der 36-jährige gebürtige Bosnier lebt mit Frau und Sohn in Memmingen, arbeitet dort als Werkzeugmacher. Gerade aber hatte er seine Familie in Tuzla, im Nordosten von Bosnien und Herzegowina, besucht. Gegen ein Uhr mittags macht sich Denis am Dienstag mit seinem Toyota Avensis auf die Heimreise nach Bayern. Gegen 23.15 Uhr ist er auf der A995 vor München unterwegs, zwischen den Anschlussstellen Oberhaching und Taufkirchen West. „Ich bin etwa Tempo 100 gefahren“ sagt Denis K.