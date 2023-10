Olympiabad in Seefeld schließt: Das Schwimmbad-Sterben geht weiter

Von: Josef Hornsteiner

Nun schließt der nächste Schwimmtempel für immer seine Pforten: Das Olympiabad in Seefeld macht ab März 2024 dicht, nur noch der Saunabereich bleibt offen. Auch für Einheimische und Gäste aus dem Isartal bricht damit ein weiteres Angebot weg.

Mittenwald/Seefeld in Tirol – Es war der Plan B für Gäste und Einheimische, als das Mittenwalder Hallenbad 2017 aufgrund horrender und nicht mehr finanzierbarer Kosten dicht gemacht werden musste: Das Olympiabad in Seefeld. Gäste können dort ab drei Übernachtungen im Isartal kostengünstiger planschen – nun wird es seine Pforten schließen. In der Seefelder Gemeinderatssitzung am Dienstag ist im nicht öffentlichen Teil beschlossen worden, die Wasserflächen des Olympiabads bis zum 31. März 2024 aufzulassen, teilt die Tiroler Tageszeitung mit.

Am Mittwoch informierte Vizebürgermeister Andreas Steiner die 18 Mitarbeiter über diese Entscheidung. Hauptgrund sei die finanzielle Schieflage der Gemeinde sowie die ausartenden Energiekosten. Bis zu 700 000 Euro soll sich Seefeld pro Jahr durch die Schließung einsparen können. Was mit den Becken ab April 2024 passiert, sei bislang noch nicht klar. Ein Verkauf der Immobilie käme laut Steiner nicht in Frage. Sie soll im Eigentum der Gemeinde bleiben.

Olympiabad ist eine Leistung der Alpenwelt-Card

„Es ist schade, wenn so ein Freizeitangebot verschwindet“, sagt Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD). „Aber nicht wirklich überraschend, angesichts der aktuellen Kosten.“ Mittenwald kann ein Lied davon singen, welche Unsummen ein Planschtempel verschlingt. Corongiu war damals einer der großen Fürsprecher für ein neues Schwimmbad. Mittlerweile ist er dahingehend ruhiger geworden. In der Mittenwalder Finanzplanung ist ein neues jedenfalls schon lange nicht mehr aufgeführt. „Ich würde es nach wie vor begrüßen und bin immer noch überzeugt davon, dass eine Tourismusregion wie die Alpenwelt Karwendel ein Angebot dahingehend braucht.“ Nur würde Mittenwald das alleine nicht stemmen können. Ganz bewusst betont der Rathaus-Chef, dass es nur mit interkommunaler Zusammenarbeit, also mit Krün und Wallgau an Bord, ginge.

Das nächste Opfer: Das Olympiabad in Seefeld hat nur noch bis März 2024 geöffnet. © . OR Seefeld

Bürgermeister Corongiu hat Hoffnung auf Schwimmbad noch nicht ganz aufgegeben

Optimistisch ist Corongiu noch immer, auch wenn das flächendeckende Schwimmbad-Sterben wenig euphorisch stimmt. „Aber nicht jedes ist miteinander vergleichbar“, sagt er. Zudem würde man Badetempel heute anders bauen also noch in den 1970er-Jahren, als das in Mittenwald und jenes in Seefeld errichtet wurde. „Der Spa-Bereich war früher eine Randerscheinung. Heute ist er das Wichtigste.“ Auch weil es dort Geld zu verdienen gibt. „Meist fangen die Saunabereiche die Schwimmbecken finanziell auf.“ Zumal Wellness günstiger zu betreiben ist als große Bahnen, was auch der Grund sein dürfte, dass die finanziell lukrative Saunalandschaft im Seefelder Olympiabad geöffnet bleibt.

Touristisch ist die Schließung für die Alpenwelt Karwendel verkraftbar

Für Manuel Huber, Stellvertretender Geschäftsführer der Alpenwelt Karwendel, ist es zwar eine traurige Nachricht. Das Olympiabad war neben dem Alpenbad Leutasch eine Leistung in der Gästekarte „Alpenwelt-Card“. Besucher konnten mit einem Rabatt von 5,75 Euro ihre Runde ziehen oder in der Sauna schwitzen. Doch ist für Huber die Schließung keine Hiobsbotschaft, sondern verkraftbar aus touristischer Sicht. Denn die Zahlen, wie viele Isartal-Urlauber das Angebot tatsächlich in Anspruch genommen haben, sind überschaubar. „Etwa 500 bis 600 im Jahr.“ Zum Vergleich: Das Alpenbad Leutasch, welches auch bei Einheimischen beliebter sein soll als das in Seefeld, bringt die doppelte Frequenz.

Doch liegt der Zeitpunkt der Schließung denkbar schlecht. Aktuell sanieren Bauarbeiter das Alpspitz-Wellenbad in Garmisch-Partenkirchen, das besonders die Isartaler gerne aufsuchten (wir berichteten). Voraussichtlich erst 2025 soll der Badebetrieb wieder anlaufen. „Aber es ist auch gut für uns, dass investiert wird“, sagt Huber. Schließlich stecken die Gemeindewerke bis zu 30 Millionen Euro in die Erneuerung.

