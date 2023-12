Grafingerin wird 103 – Ihr Geheimrezept: Bier, Wein, Schnapserl

Von: Anna Liebelt

„Ich bin ganz nervös. Heute ist so ein besonderer Tag“, sagt Maria Landerer, als die Gratulanten vor der Tür stehen. Die Frau wurde am Dienstag 103 Jahre alt und ist damit die ältestes Grafingerin. © Stefan Rossmann

Maria Landerer ist eine besondere Frau: Am Dienstag, 12. Dezember feierte die Grafingerin ihren 103. Geburtstag. Damit ist sie nun der älteste Mensch der Stadt.

Grafing – Etwas hektisch öffnet Peter Landerer (65) am Dienstagmorgen die Haustür im Grafinger Brückenweg. „Sie muss sich noch schminken“, sagt er gleich zur Begrüßung. Mit der Hand deutet er den Weg in Richtung Wohnzimmer. Kurz darauf ist er verschwunden. „Weil er mich so spät aufgeweckt hat, bin ich jetzt im Stress“, hallt wenig später eine brüchige Stimme durch das Haus.

Vorsichtig streckt Maria Landerer den Kopf durch die Wohnzimmertür. Das dezente Rouge auf ihren Wangen hebt ihren erfreuten Gesichtsausdruck hervor. „Ich bin ganz nervös. Heute ist so ein besonderer Tag“, sagt sie und schiebt langsam den schwarzen Rollator in den Raum.

„Die Zeit vergeht so schnell“: Maria Landerer aus Grafing feiert 103. Geburtstag

Anlässlich ihres 103. Geburtstages hat sich hoher Besuch angekündigt. Neben Grafings 2. Bürgermeister Johannes Oswald (Grüne) finden sich auch die stellvertretende Landrätin Elisabeth Platzer (SPD) und die Stadtkapelle Grafing im Hause Landerer ein – ganz zur Freude des Geburtstagskindes. „Die Zeit vergeht so schnell“, kommentiert sie die Geschenkkörbe der lokalen Politik auf ihrem Wohnzimmertisch.

Mit ihren 103 Jahren ist die Grafingerin nun der älteste Mensch der Stadt. Einen Geheimtipp zum Altwerden hat Maria Landerer auf die Schnelle aber nicht parat. Ganz im Gegenteil zu Sohn Peter: „Jeden Mittag trinkst du eine Halbe und zum Abendessen ein Glaserl Wein,“ sagt er und nickt seiner Mutter lächelnd zu. Die hebt daraufhin ermahnend den Zeigefinger, „und ein Schnapserl“, ergänzt sie ihren Sohn.

Älteste Bürgerin Grafings hält sich auf besondere Art und Weise fit

Ihren Kreislauf bringt Maria Landerer aber nicht nur mit Kräuterlikör in Schwung. Vor allem Urenkelin Josefine hält die Seniorin auf Trapp. Mit der Zweijährigen teilt Maria Landerer ein ganz besonderes Band. „Die verstehen sich auf ihre Weise“, sagt Enkelsohn Florian, während die kleine Josefine ihrer Uroma einen Teddybär in die Hände drückt.

Ganze 101 Jahre und einen Tag sind die beiden auseinander. „Das hat sie wirklich sehr geärgert, dass die Geburt nicht auf ihren Geburtstag gefallen ist“, erzählt Florian. „Mich hat sie richtig geschimpft und gefragt, ob ich nicht hätte warten können“, ergänzt seine Frau Eva lachend.

Trotz ihrer 103 Jahre geht Maria Landerer noch Einkaufen und kümmert sich um den Haushalt

Mittlerweile ist das Geburtstagsdrama aber längst vergessen. Nahezu jeden Tag verbringt die Seniorin zusammen mit ihrer Urenkelin Josefine. Die 103-Jährige war sogar diejenige, die der Zweijährigen das Laufen beigebracht hat. „Die Oma ist so langsam mit ihrem Rollator, das war perfekt“, erinnert sich Florian an die ersten Schritte seiner Tochter. Auch das Telefonieren hat sich die kleine Josefine bei der Seniorin abgeschaut. „Seitdem hängt sie nur am Telefon“, berichtet Florian Landerer.

Ist Josefine jedoch mal nicht zur Stelle, sucht sich Maria Landerer anderweitig eine Beschäftigung. „Ob Kartoffeln schälen oder Äpfel schneiden. Manchmal kehrt sie auch raus. In der einen Hand hält sie sich dann am Rollator fest, in der anderen hat sie den Besen“, erzählt Sohn Peter. Aber nicht nur im Haushalt hilft die Seniorin trotz ihres stolzen Alters noch mit. Ab und zu macht sie sich zu Fuß auf den Weg zum Einkaufen. „Da nimmt sie aber immer das Gleiche mit, Seife und Unmengen an Fleisch“, erzählt Enkelsohn Florian lachend.

