Sensations-Schwammerl nahe München im Unterholz gefunden

Von: Josef Ametsbichler

Freuen sich über den seltenen Fund: (v.lil) Forsten-Chef Heinz Utschig, Förster Daniel Fraunhoffer und Stefan Gatter von der Fachstelle Waldnaturschutz Bayerischen Forstverwaltung. © PETER KEES

Im Ebersberger Forst ist ein Schwammerl gefunden worden, der eigentlich nur im Urwald vorkommt. Experten werten den Fund als Beweis, dass der Waldumbau funktioniert.

Landkreis – Dafür, dass der Ebersberger Forst ungefähr so groß ist wie der Chiemsee, herrscht dort gerade erstaunlich helle Freude über ein paar Quadratdezimeter totes Buchenholz. „Das ist eine Sensation“, sagt Wasserburgs Forsten-Chef Heinz Utschig, gewissermaßen der zuständige Hausherr. „Eine wirklich besondere Sache“, sagt Stefan Gatter von der Fachstelle Waldnaturschutz der Bayerischen Forstverwaltung. Mit Sitz in Ebersberg ist er quasi zuständig für jedes Schwammerl, das in einem oberbayerischen Forst den Kopf herausstreckt.

Wie Korallen oder Tropfsteine wirkt die Struktur, derentwegen der Buchenstachelbart auch Ästiger Stachelbart oder Eiskoralle genannt wird. © PETER KEES

Das Duo Utschig-Gatter hat sich tief im Unterholz irgendwo zwischen Ebersberg und Kirchseeon mit dem Förster Daniel Fraunhoffer getroffen. Der hat im Vorbeifahren ein richtiges Prachtexemplar von einem Pilz entdeckt, und ein seltenes dazu. Der Buchenstachelbart war für die Deutsche Gesellschaft für Mykologie der Pilz des Jahres 2006. Er gilt als gefährdet. Wegen seiner filigranen Optik, die an eine Koralle erinnert, nennt man ihn auch Eiskoralle oder Ästiger Stachelbart. „So einer kommt eigentlich nur im Urwald vor“, sagt Fraunhoffer. In einem wirtschaftlich genutzten Wald wie dem Ebersberger Forst sei er eine totale Rarität. Und ein Kompliment an die Forstleute, betont Waldnaturschutz-Experte Gatter: „Man braucht für Artenvielfalt nicht unbedingt einen Nationalpark“, sagt er.

Buchenstachelbart gilt als gefährdet

Natürlich stehen an diesem Tag drei Männer dort im Wald, die Werbung für den Ebersberger Forst als Wirtschaftswald machen wollen. Doch die Begeisterung klingt echt, als die Forsten-Leute Utschig und Fraunhoffer sowie Behörden-Vertreter Gatter rund um einen meterdicken, vor sich hin verrottenden Buchenstamm frohlocken.

Mehr als 15 Jahre lang stand die Buche noch nach ihrem Ableben stramm für die Artenvielfalt – als neun Meter hoher Totholzstamm, den Förster Fraunhoffer bewusst stehen ließ, bevor das Holz vor einigen Wochen in sich zusammenbröselte. In den morschen Resten zeigt Artenfachmann Gatter auf nun verlassene Spechtmulden. Fledermäuse, Hohltauben und massig Insekten nisteten, bohrten und schlüpften sich durch den Stamm. Ein Mikrokosmos des blühenden Lebens in ein paar Kubikmetern toter Buche.

Die lebhaftesten Gäste im Totholz sind Pilze

Nun sind Pilze die lebhaftesten Gäste. Am geborstenen Strunk wuchern giftige grünblättrige Schwefelköpfe hervor. Einen halben Meter den liegenden Stamm entlang schmiegen sich Zunderschwämme an das nassmorsche Holz, das bei Berührung auseinanderblättert. Und jetzt ist der Buchenstachelbart da. „Der ist der Letztverwerter“, sagt Forstenchef Utschig. Der Schwammerl, der erst dann Appetit auf das Holz bekommt, wenn es schon fast zu Humus zerfällt. Dessen Sporen lange unentdeckt im Wald ruhen, bis der heikle Esser an eine passende Mahlzeit gerät. An dem dicken Buchenstamm, wo ihn Förster Fraunhofer gefunden hat, passt ihm offenbar alles – in dieser Größe von mehreren Handflächen handelt es sich um ein Prachtexemplar.

Im Schnitt ein solcher Biotopbaum mit Pilzbefall pro Hektar gehört im Ebersberger Forst zum Bestand, macht insgesamt rund 7500, rechnet Forsten-Chef Utschig vor. Dazu fünf Totholz-Stämme pro Hektar, die noch ein paar Jahre brauchen. „Es werden mehr“, sagt Utschig. „Die Lawine rollt.“ Für den Wald habe das den Vorteil, dass sich mehr und seltene Arten wie der Buchenstachelbart, Insekten, Fledermäuse, Vögel tummeln könnten. Und dass die Nährstoffe aus dem Baum wieder im Waldboden landeten, statt in einem Dachstuhl oder einem Kachelofen. Utschig nimmt das als Beweis Beweis für seine These, die er energisch bewirbt: „Man muss einen Wald nicht stilllegen, um tolle, besondere Arten zu bekommen!“

Forstleute bitten: Waldbesucher sollen Pilz in Ruhe lassen

Bleibt nur zu klären, wer den schönen Buchenstachelbart fürs abendliche Pilzragout mit nach Hause nimmt. Keiner, sagen die drei Forstexperten unisono. Sie bitten alle Waldbesucher, den seltenen und schönen Pilz bei Auffinden in Ruhe zu lassen. Er steht auf der Roten Liste gefährdeter Arten, schmecke eh nur im ganz jungen Stadium und habe dann höchstens „Mischpilzqualität“.