Hochwasserschutz-Sanierung an der Isar bei München: Sensationsfund am Flussbett

Teilen

Hochwasserschutz und die ökologische Weiterentwicklung sind die Hauptgründe für die Sanierung des Großhesseloher Isarwehrs. © gemeinde pullach

Die Sanierung des Großhesseloher Isarwehrs läuft auf Hochtouren. Hauptziel sind die ökologische Weiterentwicklung der Anlage und ein besserer Hochwasserschutz.

Pullach – Die Sanierung des Großhesseloher Isarwehrs läuft auf Hochtouren. Bereits seit Mai wurden hier laut Gemeinde Pullach umfangreiche Vorarbeiten für das Projekt der Stadtwerke München vorgenommen. Ein zentraler Gesichtspunkt sei unter anderem die ökologische Weiterentwicklung der Anlage und damit verbunden die Vernetzung zwischen Isar und Werkskanal. Das neue Wehr werde eine automatisierte Steuerung der Mindestwasserabgabe in die Isar und eine neue Fischaufstiegsanlage mit einer optimierten Durchgängigkeit für Wasserlebewesen sorgen. Ebenfalls von enormer Bedeutung sei der Hochwasserschutz, der gerade für die Wenzsiedlung relevant sei. Durch die Sanierung würde die Sicherheit maßgeblich verbessert. Neben der Regulierung der Wasserführung werde bei der neuen Anlage die Gefahr von verkeiltem Treibgut wie Baumstämmen wesentlich reduziert.

Seit 2022 unter Denkmalschutz

Das Großhesseloher Wehr ist bereits seit 1908 in Betrieb und wurde im vergangenen Jahr in die Denkmalliste aufgenommen. Daher steht auch der Denkmalschutz im Fokus des Bauprojekts, das unter anderem den Erhalt der historischen Floßgasse und des Schleusenwärterhauses berücksichtigt.

Steine der Münchner Hauptsynagoge aufgetaucht

Zusätzliche Relevanz hat dieser Aspekt durch einen spektakulären Fund im Flussbett gewonnen, der im Zuge der Bauarbeiten im Juni für Schlagzeilen gesorgt hat. Zum Vorschein kamen diverse Steine der Münchner Hauptsynagoge, die 1938 von den Nationalsozialisten abgerissen wurde. In enger Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege und der jüdischen Gemeinde wurden über 350 Tonnen Material geborgen. Dieses wird nun von Experten untersucht und katalogisiert. Unter anderem wurde eine alte Gesetzestafel identifiziert, die in der Synagoge über dem Tora-Schrein gestanden habe und die Zehn Gebote in hebräischer Schrift zeigt.

mm