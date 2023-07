Beschwerden wegen Busausfällen im Tölzer Land: „Kann verstehen, dass die Eltern sauer sind“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die anhaltenden Busausfälle beim RVO sorgten im zuständigen Kreisausschuss für Diskussionen. Dabei ging es um die Probleme im Schülerverkehr und um die Frage, ob man Eltern entschädigen kann.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Dass aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen von Fahrern seit zwei Wochen jeden Tag, aber auch, wegen unbesetzten Stellen, Busverbindungen ausfallen müssen, besorgt Jakob Koch (Grüne). Er fragte in der Sitzung des Kreis-Infrastrukturausschusses am Montag an, ob es nicht einmal an der Zeit sei, den zuständigen Niederlassungsleiter in eine Sitzung einzuladen. Und er brachte eine interessante Frage auf. Welche Konsequenzen habe es, wenn jemand wie der RVO die Konzession für verschiedene Linien habe, diese aber längere Zeit nicht bedient?

Landkreis ärgert sich vor allem über „überraschende Kurzfristigkeit“ bei den Absagen

„Das ist eine spannende Frage“, sagte Landrat Josef Niedermaier (FWG). Eine abschließende Antwort gab es am Montag nicht, dafür schilderte Matthias Schmid, am Landratsamt zuständig für den ÖPNV, vor welche Schwierigkeiten die Busausfälle im Schülerverkehr den Landkreis stellen. Problematisch sei vor allem „die überraschende Kurzfristigkeit“, mit der der Landkreis vom RVO über die Ausfälle informiert werde. „Heute ist auch eine Linie ausgefallen, die gar nicht angekündigt war. Das ist noch schlechter“, sagte Schmid am Montag. So könne man nicht planen – auch keinen Ersatz. „Das ist äußerst unbefriedigend“, sagte Schmid. Das bestätigte Michael Lindmair (FWG). „Zum Teil bekommt man morgens die Info, dass mittags die Linie ausfällt. Ich kann schon verstehen, dass die Eltern sauer sind.“

Mit Berufstätigkeit sei das Bringen und Holen der Kinder schwer vereinbar

Und den Ärger laden sie auch beim Landratsamt ab, schließlich ist der Landkreis Träger der Schülerbeförderung. „Viele Eltern beschweren sich bei uns“, sagte Schmid. Mit einer Berufstätigkeit sei es kaum vereinbar, die Kinder morgens in die Schule zu bringen und mittags wieder abzuholen. „Ich kann die Eltern verstehen.“

Besonders schwierig ist die Lage, wenn der Schulweg besonders lang ist. „Bei uns kam nachts eine E-Mail, dass der Bus nicht fährt“, schilderte Georg Riesch (FWG) aus der Jachenau. Natürlich funktioniere das schon irgendwie, weil sich die Eltern zusammentun und auch andere Kinder mitnehmen. „Aber bis zur Realschule in Bad Tölz sind es hin und zurück 70 Kilometer.“ Ob man das dem RVO irgendwie in Rechnung stellen könne, wollte Riesch wissen.

Kann man den Eltern einen Kilometer-Ersatz bezahlen?

Das sei irgendwie „ein Graubereich“, antwortete Schmid. Tatsächlich werde gerade diskutiert, ob es möglich sei, den Eltern einen Kilometer-Ersatz zu bezahlen. Allerdings bliebe diese Ausgabe beim Landkreis hängen – zumindest vorerst. Denn möglicherweise wäre es vielleicht vorstellbar, dass der RVO einen Abschlag an den Landkreis bezahlt, wenn die Linien längerfristig ausfallen. „Wir haben das noch nicht bis zum Ende durchgespielt“, sagte Schmid. Er glaube nach wie vor, „dass der RVO sein Bestes tut, um den Betrieb aufrecht zu erhalten“. Klar sei aber auch, „dass es so nicht weitergehen kann“.

In Ballungsräumen gibt es Zulagen: „Das ist lukrativer“

Eines der Probleme sei, dass sich die Branche praktisch selbst die Fahrer wegnehme, sagte der ÖPNV-Experte. Viele würden eher in den Ballungsräumen arbeiten, in denen es Zulagen gebe. „Und wir reden hier über Gehaltsunterschiede von 10 bis 15 Prozent“, sagte Niedermaier. Meist handele es sich um Kräfte aus dem Ausland. „Und wo sie für die drei Wochen im Container übernachten, ist ihnen egal.“ Viele entscheiden sich dann für die großen Verkehrsverbünde, „weil es einfach lukrativer ist“.

Dabei ist vieles in Bewegung. Derzeit gebe es beispielsweise im Raum Stuttgart einen um zwei Euro höheren Stundenlohn. Ziehe München nach, „kommen alle dorthin“, sagte Schmid. „Generell gibt es aber einfach zu wenig Fahrpersonal.“ Unter Umständen brauche es auch an anderen Stelen Änderungen, ergänzte Niedermaier. „Es wird ja behauptet, dass man in Nachbarländern schneller und günstiger an den Führerschein kommt. Tatsächlich muss man dafür hierzulande rund 11 000 bis 15 000 Euro in die Hand nehmen.

Weitere Busausfälle: Auch in den nächsten Wochen kann es täglich zu Fahrtausfällen kommen, das teilte am Dienstag der RVO mit. Betroffen in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach sind folgende Linien: 9550, 9552, 9553, 9554, 9555, 9556, 9557, 9558, 9559 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567, 9568, 9569 9570, 9575 9591, 9595 9612

