Skifahrer am Brauneck prallt gegen 15-Jährigen und dann gegen Baum: Reanimation auf der Piste

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Der Rettungshubschrauber war am Donnerstag am Brauneck im Einsatz. © Bergwacht/Archiv

Dramatischer Einsatz für die Skiwacht am Brauneck: Am Donnerstag musste ein Skifahrer auf der Piste reanimiert werden. Zuvor war er gegen einen Baum geprallt.

Lenggries – Auch über diesen Unfall hinaus waren die fünf hauptamtlichen Retter der Bergwachten Lenggries und Bad Tölz am Donnerstag stark gefordert: Sieben Einsätze in zwei Stunden waren zu bewältigen. Die Fülle der Einsätze an einem Vormittag unter der Woche sei schon ungewöhnlich. „Wir sind im Viertelstunden-Takt ausgerückt“, sagt Einsatzleiter Rolf Frasch. „Das geht nur mit einem eingespielten Team.“

Bergwacht im Dauereinsatz: Nach Kollision mit anderem Skifahrer gegen einen Baum geprallt

Es war der letzte Einsatz des Vormittags, der die Retter besonders forderte. Um 11.24 Uhr wurde eine bewusstlose Person auf der Piste gemeldet. Nach Angaben der Polizei hatte ein 68-jähriger Skifahrer aus Sachsenkam die Familienabfahrt befahren und wollte an der Pistenkreuzung kurz unterhalb des Ahorn-Sessellifts geradeaus auf die Finstermünzabfahrt wechseln. Zur gleichen Zeit befuhr ein 15-jähriger Skifahrer aus Amsterdam den Ziehweg vom Panoramaweg kommend in Richtung der Pistenkreuzung. An dieser wollte der Jugendliche vom Ziehweg in die Familienabfahrt einfahren. Laut den Aussagen von drei Zeugen, kollidierten die beiden Skifahrer – beide trugen Helme – mit mittlerem Tempo in der Kreuzungsmitte, stürzten zu Boden und rutschten weiter. Dabei stieß der Sachsenkamer mit dem Kopf gegen einen Baum und blieb regungslos liegen.

Skiwacht beginnt auf der Piste mit der Reanimation

„Der Einsatzort ist glücklicherweise nur drei Minuten von der Diensthütte entfernt“, sagt Frasch. Die Retter der Skiwacht begannen sofort mit der Reanimation. „Großes Glück war, dass unter den Skifahrern, die vorbeikamen, ein Arzt war“, sagt Frasch. Dieser unterstützte die Retter bei den Wiederbelebungsmaßnahmen – mit Erfolg. Nach einiger Zeit konnte der Kreislauf des Mannes wiederhergestellt werden. Der Rettungshubschrauber Christoph Murnau – die Skiwacht hatten ihn direkt bei Eingang der Alarmierung angefordert – brachte den Schwerstverletzten in die Murnauer Unfallklinik. Der 15-Jährige erlitt laut Polizei leichte Verletzungen an Kopf und Rücken.

Der Kriseninterventionsdienst der Bergwacht Bayern kümmerte sich um die Betreuung des Sohns des Sachsenkamers. Ein Beamter der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei war ebenfalls vor Ort. Die Schuldfrage ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Andere Einsätze: Vom verdrehten Fuß bis zur Schnittverletzung

Die Einsatzwelle am Donnerstag hatte bereits um 9.49 Uhr begonnen. Ein 16-jähriger Schlittenfahrer war auf der Weltcup-Abfahrt mit seinem Schlitten über eine selbst gebaute Schanze gesprungen. Beim Aufprall verletzt er sich am Fuß. Er wurde von der Skiwacht versorgt und ins Tal gebracht. Der nächste Einsatz führte die Helfer zur Schrödelsteinabfahrt. Dort bestand bei einem Skifahrer nach einem Sturz der Verdacht auf eine Oberschenkelhalsfraktur. Kurze Zeit später musste eine Schnittverletzung an der Stialm versorgt werden. Es folgten noch ein Verdacht auf eine Rippenfraktur und eine Gesichtsverletzung an der Talstation, eine klassische Knieverletzung auf der Familienabfahrt und ein gebrochenes Handgelenk im Tal.

Retter gehen gut gerüstet ins Faschingswochenende

Zeit zum Durschnaufen bleibt keine, schließlich beginnen an diesem Samstag die Faschingsferien. „Wir versuchen, uns personell gut aufzustellen“, sagt Frasch. Während unter der Woche die hauptamtlichen Retter der Skiwacht gefordert sind, werden die Dienste am Wochenende vor allem von den Ehrenamtlichen der Bergwachten Bad Tölz. Lenggries, Wolfratshausen und München übernommen.