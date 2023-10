Ex-Skirennläuferin Rebensburg startet zweite Karriere: „Es geht ums individuelle Wohlbefinden“

Von: Alexandra Korimorth

Gesundheit ist für Viktoria Rebensburg das große Thema. © Archiv tp

Skirennläuferin und Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg aus Kreuth startet eine zweite Karriere als Stoffwechsel-Coach. Zu ihren Kunden gehören nicht nur Sportler.

Gmund – Vor drei Jahren hat die Kreuther Skirennläuferin und Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg (33) den Wettkampfsport an den Nagel gehängt. Ganz neu orientieren musste sie sich nach dem Ende ihrer Profi-Karriere nicht. Die Sportlerin steht für einen gesunden Lebensstil und hat schon 2016 die Initiative „Fit & Aktiv“ für Kinder und Jugendliche gegründet. Jetzt heißt es in ihrer E-Mail-Signatur: Viktoria Rebensburg – Stoffwechsel-Coaching in Gmund. Wir wollten wissen, was es damit auf sich hat.

Frau Rebensburg, Sie haben sich jetzt aufs Stoffwechsel-Coaching verlegt. Wie kam es dazu?

Viktoria Rebensburg: Ich habe die letzten Jahre genutzt, um mir vieles anzusehen und für mich herauszufinden, wo es mich hinzieht und wofür ich eine ähnliche Leidenschaft empfinde wie als Leistungssportlerin. Die Themen Gesundheit und Bewegung haben mich schon damals begleitet. Außerdem nehmen diese Aspekte auch in meinen bisherigen Projekten eine zentrale Bedeutung ein. Jedenfalls habe ich in Ergänzung dazu eine Stoffwechsel-Coaching-Ausbildung begonnen. Die schließe ich gerade ab.

Und seit wann sind Sie in Gmund ansässig?

Rebensburg: Seit Anfang Mai. Ich habe mich mit zwei Stoffwechsel-Coach-Kollegen, dem ehemaligen Ironman und Profi-Triathleten Markus Hörmann und seiner Frau Marie aus Greiling, zusammengetan. Wir bilden als M2H Stoffwechselzentrum GbR und Viktoria Rebensburg Stoffwechsel-Coaching eine Büro-Gemeinschaft und kooperieren eng. Unsere Räume fungieren zudem auch als Ausbildungszentrum für StoffwechselProfis.

Atemgas-Diagnostik soll Aufschluss über Stoffwechsel geben

Was kann man sich konkret unter Stoffwechsel-Coaching vorstellen?

Rebensburg: An oberster Stelle stehen bei uns die Gesundheit und das individuelle Wohlbefinden unserer Klienten, fußend auf den drei Säulen Körper, Geist und Seele. Entsprechend coachen wir in den Beratungsfeldern Bewegung, Ernährung und Mindset. Wir beraten gezielt und individuell nach einer Atemgas-Diagnostik, die Auskunft über die wichtigsten Parameter des Stoffwechsels gibt. Hier kann man unter anderem die jeweilige Aufteilung des Zucker- und Fettstoffwechsels sehen. Im Anschluss daran können wir mit unserem Klienten konkret ansetzen, Ernährung und Bewegung zielgenau an die Strukturen und Erfordernisse des Alltags anpassen.

Wer zählt denn zu Ihren Klienten?

Rebensburg: Zu unseren Klienten gehören natürlich auch Sportler, die ihre Leistungen verbessern möchten. Aber vor allem Menschen, die ihren Fokus auf ihre Gesundheit legen und ihre allgemeine Leistungsfähigkeit optimieren möchten. Und solche, die ein bisschen Hilfe brauchen, um sich im Dschungel von immer wieder anderen Ernährungs- und Bewegungslehren zu orientieren.

Rebensburg: Zellgesundheit beeinflusst Leistungsfähigkeit

Können Sie Ihr Konzept etwas erläutern?

Rebensburg: Wir legen unseren Fokus auf die Gesundheit, nicht allein auf den Faktor Ernährung. Der Ansatz der Stoffwechsel-Profis beginnt in der Zelle. Wir schauen uns an, was hier passiert. Das ist super spannend. Denn unser Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit werden maßgeblich von der Zellgesundheit beeinflusst. Wasser und seine Qualität etwa spielen eine ganz wichtige Rolle für unseren Körper, der zum großen Teil aus Wasser besteht. Auch Nahrungsergänzungsmittel, Bewegung und der Faktor Zeit, beziehungsweise der individuelle Tagesrhythmus, sind entscheidende Faktoren, an denen wir ansetzen.

Sie scheinen wirklich ganz in Ihrem Element.

Rebensburg: Ja. Es macht Spaß, auf jeden Klienten einzugehen und herauszufinden, was ihm hilft, gesund, fit und voller Energie zu leben. Für mich sind meine Betätigungsfelder ein wirklich schöner Mix. Das eine beeinflusst das andere. So haben wir auch das „Fit & Aktiv“-Programm 2023 weiterentwickelt. Mit einem neuen Partner ist der Bereich „Digitale Vorsorge“ hinzugekommen. Wir versuchen, Kinder und Jugendliche in zwei Schulstunden für die Themen Bewegung, Ernährung, Digitale Vorsorge, Entspannung und Selbstwirksamkeit zu sensibilisieren. Dies erfolgt spielerisch und für die Kinder direkt erlebbar, so lernen wir bekanntlich alle am besten. Die mobile Erlebniswelt tourt im Sommer durch Bayern. Anmelden können sich alle bayerischen Schulen über meine Homepage.

