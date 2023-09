Keine „Disneyland-Inszenierung“ für Urlauber: Was sich am Tourismus auf der Zugspitze ändert

Von: Josef Hornsteiner

Das Skifahren verliert aufgrund des Klimawandels mehr und mehr an Bedeutung. Gleichzeitig wollen mehr Gäste nachhaltig und ökologisch Urlaub machen. Wie diese Herausforderungen bewältigt werden sollen.

Garmisch-Partenkirchen –Wenn 2030 die Bayerische Zugspitzbahn (BZB) ihr 100-Jähriges feiert, wird im selben Jahr etwas Trauriges passieren: Der Gletscher auf Deutschlands höchstem Berg wird seinen Status als solchen offiziell verlieren. „Dann gibt es hier nur noch totes Eis. 2035 dann nur noch Fels.“ Klaus Schanda spricht diese Worte ohne große Umschweife vor den anwesenden Touristikern, Politikern und Vermietern aus. Der Gletscher verliert bis zu einem Meter Eis jährlich.

Diese Wahrheit für Touristen aufzuhübschen, ist für den BZB-Manager nicht drin. Im Gegenteil. Schanda will Aufklärung, transparent damit umgehen. „Hier oben wird es keine Disneyland-Inszenierung für Urlauber geben.“ Es gibt Führungen zum Gletscher, Erklärungen, warum die Lage so ist, wie sie ist. Infolge wird sich der Tourismus nicht nur auf Deutschlands höchstem Berg verändern. Sondern in der gesamten Region.

Urlaub vor dem Wendepunkt: Wie wird sich der Tourismus verändern?

Am Freitag hat der Dachverband der sechs Tourismus-Destinationen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, die Zugspitz Region GmbH, zum 7. Tourismustag eingeladen – passenderweise im Restaurant der Bergstation. Klaus Schanda war einer der Redner am Pult, während vor den großen Panorama-Scheiben die Schneeflocken am verschneiten Gipfelkreuz tanzten. Doch gab es auch viel Hoffnung und Zuversicht an dieser Informationsveranstaltung zu verkünden, dessen Kernfrage war: Wie wird sich der Tourismus verändern und wie kann man sich darauf einstellen?

Skifahrer dürften die Prognosen am wenigsten gefallen

Den Skifahrern dürften Schandas Prognosen am wenigsten gefallen. „Den aktuellen Pistenplan wird es in absehbarer Zeit nicht mehr geben“, stellt er klar. Sechs, sieben Jahre noch, und zahlreiche Lifte werden nicht mehr laufen. Das ewige Eis, das 2006 an der höchsten Stelle noch 52 Meter hoch war, misst aktuell nur noch 27 Meter. 20 Jahre lang ist versucht worden, den Gletscher mit Lkw-Planen abzudecken, um ihn künstlich am Leben zu erhalten. „Hat gar nix gebracht.“

Sehen einem Wandel entgegen: Klaus Schanda (M.) referiert am Tourismustag, organisiert von Tourismusmanager Philipp Holz (r.), über die Zugspitzbahn. Künstler Bernhard Rieger (l.) malte das markante Gipfelkreuz. © gert krautbauer

Doch machen Wintersportler auf Brettern nur noch einen kleinen Teil des Gäste-Klientels auf dem Berg aus. In Zahlen bedeutet das: Im Jahr kommen rund 600 000 Besucher auf die Zugspitze. 250 000 davon in der Wintersaison. „Und davon sind nur noch die Hälfte Skifahrer.“ 15 bis 20 Prozent der Gäste würden also die Pisten in Anspruch nehmen.

Zukunftsforscher Andreas Reiter gibt Hoffnung

Also muss sich was ändern. Den Blick nach vorne richtet Andreas Reiter aus Innsbruck. Der Zukunftsforscher berät Kommunen und Destinationen, wie der künftige Tourismus im Landkreis aussehen kann und muss. Sein wichtigstes Credo, das er den Gästen an die Hand gibt: „Qualität statt Quantität.“ Nicht nur die Anzahl der Betten würden eine zukunftsfähige Destination ausmachen. „Keiner will überfüllte Straßen“, meint Daniel Schimmer, Kreisvorsitzender der Dehoga, bei der Podiumsdiskussion. Statt tausender Durchreisender brauche es Urlauber, die einen Mehrwert für die Region bringen und vor allem länger bleiben als die bisher durchschnittlich 3,6 Tage im Jahr. Dafür müssten entsprechende Angebote und Anreize geschaffen werden.

Örtliche und zeitliche Begrenzung von Tourismus

Natürlich wird es auch weiterhin asiatische Reisegruppen geben, die für 20 Minuten Fotografieren auf den Zugspitzgipfel fahren und wieder von dannen sind, weil sie am Abend ja schon den nächsten Hotspot aufsuchen müssen, der in Frankreich oder sonst wo in Europa liegt, macht Reiter deutlich. „Aber die junge, also die nächste Generation möchte lieber life seeing statt sight seeing machen.“ Sie seien eher nachhaltig und ökologisch. Wollen nicht nur in einer Region, sondern mit einer Region Urlaub machen. Dazu wird es allerdings vonnöten sein, sich vom Massentourismus wegzubewegen. Das könnte funktionieren wie in Südtirol, wo touristische Leistungen zeitlich und örtlich begrenzt werden.

Künstler Bernhard Rieger aus Wallgau hat für den Tourismustag die Zugspitze gemalt. So wie man sie selten sieht: einsam. Das Kunstwerk hat er in 292 Stücke aufgeteilt: Jeder Gast durfte eines als Erinnerung mitnehmen.

