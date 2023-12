„Riesen Sauerei“: Bauern in der Region sind empört über die Pläne der Ampel-Regierung

Die Landwirte im Kreis Freising kritisieren die jüngsten Ampel-Beschlüsse scharf. BBV-Funktionär Ralf Huber findet drastische Worte, denen Taten folgen sollen.

Landkreis Freising – Er spricht von einer „riesen Sauerei“. Und damit ist der BBV-Bezirkspräsident von Oberbayern und BBV-Kreisobmann von Freising, Ralf Huber, nicht allein. Denn die Beschlüsse der Ampel-Regierung, einen Teil des Milliardenlochs im Etat durch Streichung des Agrardiesels und der Kfz-Steuer-Befreiung zu stopfen, bezeichnet nicht nur er als „kompletten Wahnsinn“.

Warnung vor Verteuerung der Lebensmittel

Bei den Landwirten im Kreis Freising ist die Empörung groß. Was Ralf Huber besonders wichtig ist, zu betonen: Mit der Streichung dieser Subventionen verhindere man nicht nur die Konkurrenzfähigkeit der heimischen Bauern zu ihren europäischen Kollegen, sondern treffe die gesamte Bevölkerung. Denn die Mehrausgaben, die jeder einzelne Landwirt jetzt habe – da sei man schnell im fünfstelligen Bereich pro Jahr – würden mittelfristig auf die Lebensmittelpreise durchschlagen.

„Mit dieser Aktion tut die Bundesregierung der gesamten Bevölkerung weh“, so Huber. Denn die müsse entweder bald teurere Lebensmittel kaufen oder auf „Ramsch“ aus dem billig produzierenden Ausland zurückgreifen, was dann wieder die heimischen Landwirte zu spüren bekämen. „Das tut uns gerade in diesen Zeiten, in denen die Preise eh schlecht sind, besonders weh“, klagt Huber.

Dass Agrardiesel gestrichen werden soll, sei schlimm genug, dass aber auch die Befreiung von der Kfz-Steuer beschlossen worden sei, treffe den Bauernstand in nicht unerheblichem Maße. Denn die Landwirte besäßen in der Regel ja mehrere Fahrzeuge, von denen manche aber auch nur an wenigen Tagen pro Jahr im Einsatz seien. Fazit: „So geht die heimische Landwirtschaft vor die Hunde.“ Und man sei durch Auflagen eh schon so gebunden, dass man mit den jetzt von der Ampel-Regierung beschlossenen Neuerungen „so nicht mehr wirtschaften“ könne, betont der Freisinger BBV-Chef.

„So geht Landwirtschaft vor die Hunde“: Bauern in der Region empört über Pläne der Ampel-Regierung

Dass von einzusparenden 17 Milliarden allein ein Berufsstand knapp eine Milliarde besteuern soll, leuchtet Huber und seinen Kollegen auch nicht ein. Deswegen werden er und Vertreter anderer landwirtschaftlicher Verbände auch an diesem Montag zu einer großen Demo nach Berlin fahren.

