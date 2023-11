Spektakuläre Polarlichter südlich von München: Bilder zeigen Naturschauspiel

Von: Felix Herz

Teilen

Am Sonntagabend spielte sich ein seltenes Naturschauspiel am Himmel von Bayern ab: Über fast dem gesamten Freistaat waren Polarlichter zu sehen.

Bamberg / München – Man kennt sie eigentlich aus Skandinavien, doch wie bereits vor wenigen Wochen über dem Tegernsee waren am Sonntagabend, 5. November, Polarlichter zu sehen. Diesmal aber in noch beeindruckenderer Farbe und über fast ganz Bayern. Bilder der rosa Polarlichter, die wie etwa am Tegernsee von Webcams aufgenommen wurden, machen daher seit dem Vorabend die Runde im Netz und bringen die User zum Staunen.

Spektakuläre Nordlichter am bayerischen Nachthimmel: Besondere Konstellation machte es möglich

Nein, dieses Foto wurde nicht in Skandinavien aufgenommen – sondern im Norden von Bayern: Über fast dem gesamten Freistaat waren am Sonntagabend rosa Polarlichter zu sehen. © NEWS5 / Merzbach

Unter anderem aus Bamberg und vom Tegernsee, südlich der Landeshauptstadt München, gibt es imposante Aufnahmen der rosa Polarlichter. Den Berichten zufolge waren sie ab ca. 18 Uhr zu sehen. Oft verhinderte aber eine dicke Wolkendecke die Sicht auf das Naturschauspiel, sonst gäbe es wahrscheinlich noch zahlreiche weitere Aufnahmen der rosa Polarlichter.

Auch über dem Tegernsee waren die spektakulären Nordlichter zu sehen. © Webcams Bootsverleih Prasserbad, Wallberg, Yacht Club Bad Wiessee

Grundsätzlich sind Polarlichter in den skandinavischen Ländern wie Schweden und Norwegen Standard, auch in Kanada ist man sie gewohnt. Nicht aber in so südlicheren Regionen wie Bayern. Und trotzdem ist es in diesem Jahr schon des Öfteren vorgekommen, dass Polarlichter am Nachthimmel über dem Freistaat zu sehen waren.

Rosa Polarlichter über Bayern: Die spektakulären Bilder vom Sonntagabend Fotostrecke ansehen

Grund dafür ist die aktuell gesteigerte Sonnenaktivität, die Plasma in Richtung Erde schleudert. Diese wiederum ist auf den Sonnenzyklus zurückzuführen, der etwa alle elf Jahre stärkere Sonnenstürme verursacht, erklärt der BR.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Polarlicht-Jäger aufgepasst: Auch am Montagabend stehen die Chancen gut

Wie klar und spektakulär die Polarlichter am Sonntagabend über Bayern zu sehen waren, beeindruckt Experten – laut BR sind sie in dieser Form sehr selten. News5 hat unterdessen gute Nachrichten für Polarlicht-Jäger, die das Naturschauspiel am Sonntag verpasst haben – der Agentur zufolge stehen auch am Montagabend, 6. November, die Chancen gut, Polarlichter am Himmel über Bayern zu sehen.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.