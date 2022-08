Familienvater (36) tödlich verunglückt - Freunde starten besondere Spendenaktion

Von: Stefanie Zipfer

Leidenschaftlicher Familienmensch und Fußballfan: Moritz W. aus Freising. Er starb am Sonntag bei einem Unfall im Landkreis Dachau. © privat

Moritz W. ist bei einem Unfall tödlich verunglückt. Freunden und Angehörigen sammeln nun Spenden für seine Familie. Der 1860 München ist bereits einer der größten Unterstützer der Aktion.

Dachau/München/Freising – Moritz W., so erinnern sich seine Freunde vom SC Inhauser Moos, war vielleicht nicht „unser bester Stürmer oder Techniker“. Aber der 36-Jährige, da sind sich alle einig, war „so ein positiver, leidenschaftlicher, strahlender, energiegeladener Mensch, dass jeder, der ihn kannte, mit ihm Spaß hatte“!

Dieses Strahlen, dieses Licht, ist am Sonntag jedoch für immer erloschen. Moritz W., der in Freising wohnte, war mit seiner Honda auf der Staatsstraße 2054 zwischen Weichs und Glonn tödlich verunglückt. Aus bislang noch unbekannter Ursache verlor er in einer lang gezogenen Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und krachte frontal in einen entgegenkommenden Ford. Moritz W. war auf der Stelle tot (wir berichteten).

36-Jähriger bei Unfall tödlich verunglückt: Freunde und Angehörige starten besondere Aktion

Nach dem ersten Schock über den Verlust haben sich seine Freunde und Familienmitglieder nun zu einer besonderen Aktion entschlossen. „Alle für Moritz“ heißt die Initiative, die mithilfe der örtlichen Medien und sozialen Netzwerke Geld sammeln soll für Moritz W.s Frau und ihre vier Kinder.

Wie seine Freunde nämlich berichten, war W., der seine Kindheit in Lohhof im Landkreis München verbracht hatte, Alleinverdiener, als Spengler verdiente er in München sein Geld. Währenddessen kümmerte sich seine Ehefrau um die vier Buben – drei davon im Kleinkindalter, einer noch nicht einmal ein Jahr alt.

Spendenaktion „Alle für Moritz“: Bereits mehr als 3000 Menschen kündigen Unterstützung an

Seit Beginn der Social-Media-Kampagne am Donnerstag kündigten bereits über 3000 Menschen aus der ganzen Region ihre Unterstützung an. Hunderte Nachrichten gingen bei der Familie ein. Gestern kündigte das „Alle für Moritz“-Team auch eine Zusammenarbeit mit dem „Verein Freunde der Waisenkinder e.V.“ aus München an. Ziel: die vier Buben mittel- bis langfristig sozial absichern. Wobei, das ist den „Alle für Moritz“-Machern wichtig zu betonen: „Wir würden uns auch über Angebote der Familienhilfe, Ausflüge oder Ähnliches freuen. Alles, was der Familie in den kommenden Wochen ihr Leben erleichtert.“

Apropos Familie: Neben seinen Angehörigen war Moritz W. auch stolzes und aktives Mitglied der „Löwenfamilie“, wie seine Freunde berichten. Bereits als Baby sei er mit seinem Vater ins Stadion an der Grünwalder Straße gefahren, um seine Sechzger zu unterstützen. Diese Liebe gab ihm der TSV 1860 München am Freitagabend zurück. Mit einer Schweigeminute gedachten 15 000 Löwenfans dem Freisinger. Außerdem versprach Löwen-Investor Hasan Ismaik, seine erste Mannschaft zu einem Benefizspiel zum SC Inhauser Moos zu schicken.

Auch beim nächsten Spiel seines SC Inhauser Moos, dem er so viele Jahre die Treue gehalten hatte, an diesem Sonntag, 21. August, um 14.30 Uhr gegen Lohhof wird Moritz W. gedacht.

Weitere Infos zur Aktion Einzelheiten über die Spendenaktion indet man auf Instagram unter @alle_fuer_moritz sowie Facebook unter „Alle für Moritz“. Fragen werden auch unter E-Mail allefuermoritz@gmail.com beantwortet. Die Bankverbindung lautet: Michael Miesbauer Alle für Moritz

IBAN: DE68 7005 1995 0020 6694 20

BIC: BYLADEM1ERD

Als Verwendungszweck bitte „Alle für Moritz Familie“ angeben. Für eine Spendenquittung soll bitte zusätzlich die Adresse angegeben werden.