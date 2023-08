„Ist inakzeptabel“: Viel Zuspruch nach Verbal-Attacke im Bundestag

Von: Thomas Steinhardt

Michael Schrodi damals im Bundestag. © Michael Kappeler/dpa

Nach einer Verbal-Attacke im Bundestag wurde der Olchinger SPD-Abgeordnete zu einem Ordnungsgeld verdonnert. Jetzt startet er einen Spendenaufruf - für ein Projekt.

Olching/Berlin - „Zusammen mit Faschisten so einen Popanz aufzuführen, ist inakzeptabel.“ Diese Aussage richtete Michael Schrodi an Friedrich Merz (CDU) und Alexander Dobrindt (CSU) nach einem mit den Stimmen der AfD erreichten Hammelsprung im Deutschen Bundestag kurz vor der Sommerpause. Auch an das CDU-Mitglied im Bundestagspräsidium wandte sich Schrodi mit diesen Worten und erhielt dafür ein Ordnungsgeld in Höhe von 1000 Euro. Schrodis Auftritt wurde von vielen als inakzeptabler Ausraster empfunden.

Viel Zuspruch für SPD-Abgeordneten: Spendenaufruf gestartet

In Internetnetzwerken kam es zu Hasskommentaren. Andererseits erfuhr Schrodi auch viel Zuspruch – so viel Zuspruch, dass dem Abgeordneten für Dachau und Fürstenfeldbruck eine Idee in den Sinn kam. „Neben der Kritik und den Beleidigungen habe ich viele Nachrichten von Menschen bekommen, die meine Aussagen unterstützen und sogar angeboten haben, einen Teil des Ordnungsgeldes zu übernehmen. Menschen haben Umschläge mit kleinen Bargeldbeträgen an mein Büro geschickt“, so Schrodi. „Über die Solidarität freue ich mich, aber das Ordnungsgeld werde ich natürlich vollumfänglich selbst bezahlen.“

Schrodi möchte die Spendenangebote aber nicht ungenutzt lassen. Er hat einen Spendenaufruf für das Neonazi-Aussteiger-Programm „Aussteigerhilfe Bayern (ASH)“ zusammen mit einer Verlosung für alle Teilnehmenden ins Leben gerufen. Die Aussteigerhilfe Bayern leiste einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen den Rechtsextremismus. Sie habe es sich zum Ziel gemacht, Toleranz auf allen Gebieten der Kultur zu fördern und begleitet seit 2011 in Kooperation mit EXIT-Deutschland Ausstiegswillige aus dem Rechtsextremismus.

Bei der Verlosung gibt es unter anderem zwei Plätze für eine politische Berlinreise mit einem umfangreichen Informationsprogramm zu gewinnen. Schrodi selbst eröffnet die Spendenaktion mit einer Spende von 100 Euro. Spenden an die ASH können per Banküberweisung (Details unten), SOFORT Überweisung oder PayPal getätigt werden. „Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel schicken Sie uns bitte einen Nachweis über Ihre Spende an die ASH Bayern zusammen mit Ihren Kontaktinformationen an michael.schrodi@bundestag.de“, erklärt der SPD-Bundestagsabgeordnete das Prozedere.

