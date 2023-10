„Er war so eine liebe Seele“: Erdinger ruft zu Spenden für Familie von ertrunkenem Freund (20) auf

Von: Alexandra Anderka

Am 29. September ist der 20-jährige Aladji Mbathie im Kronthaler Weiher ertrunken. Nun ruft ein Freund aus Erding, bei dem der Senegalese zu Besuch war, zu Spenden für dessen Familie auf.

Erding – „Er war ein Schrank, 1,98 Meter groß, gut gebaut, aber total schüchtern. Es hat gedauert, bis ich sein Vertrauen gewonnen hatte“, beschreibt Darin Pinter seinen Freund Aladji Mbathie. Der 20-jährige Senegalese ist am 29. September im Krontaler Weiher in Erding ertrunken.

Der Verunglückte hatte Darin Pinter für fünf Tage in Erding besucht. Am Unglückstag sollte es für ihn abends wieder zurück nach Turin gehen. Dort, in der Hauptstadt des Piemont im Norden Italiens, hatten sich die beiden jungen Männer kennengelernt.

Erdinger und Mbathie lernen sich 2022 im Flüchtlingsheim in Turin kennen

Der Erdinger, der vor zwei Jahren am Dorfener Gymnasium das Abitur gemacht hatte, absolvierte von September 2021 bis September 2022 in einem Flüchtlingsheim der Associazione Acmos in Turin ein Freiwilliges Soziales Jahr. Dort lebte er in einer Wohngemeinschaft, die Aladji Mbathie aufgenommen hatte. Der Senegalese war im Alter von 16 Jahren ohne Eltern nach Italien gekommen.

Ein Schnappschuss kurz vor Aladjis (r.) Tod. Darin Pinter zeigte seinem Freund München. © Privat

„Sein Traum war es, fleißig zu arbeiten und für sich und seine Familie ein Haus in Italien zu bauen. Er hatte immer engen Kontakt mit seiner Familie im Senegal, besonders mit seiner Mama. Er war so eine liebe Seele“, erzählt der 20-jährige Erdinger, der mittlerweile in Passau European Studies Major studiert.

20-jähriger Geflüchteter wollte Automechaniker werden

„Für sein Ziel hat er alles getan“, bewundert er seinen Freund Aladji. „Mir hat es oft wehgetan, mit anzusehen, wie er ausgebeutet wurde.“ Er nennt ein Beispiel: „Aladji wollte Automechaniker werden. Er wurde für sechs Monate zum Mindestlohn eingestellt, ohne Anspruch auf freie Tage oder Ähnliches, mit der Aussicht auf einen unbefristeten Vertrag. Aladji hat alles gegeben, er hat das durchgezogen, obwohl er oft einen Zwölf-Stunden-Tag hatte. Einmal hatte er nachts sehr starke Zahnschmerzen, dennoch ist er am Morgen aufgestanden und in die Arbeit gefahren.“

Verzweifelte Suche im Kronthaler Weiher: In den Nachmittagsstunden des 29. September fiel Aladji Mbathie von einem Standup-Board, ging sofort unter und ertrank vor den Augen geschockter Zeugen. © Peter Bauersachs

Nach dem halben Jahr habe ihn die Autowerkstatt wieder vertröstet und ihm nur Verträge für einen bis drei Monate angeboten. „Letztlich ist er dann zu einem Sicherheitsdienst gewechselt. Dort war er wieder immens fleißig und pflichtbewusst“, erzählt Darin Pinter. Im Laufe der Zeit habe sich Aladji Mbathie aber ein dickes Fell zugelegt. Rassismus und Ausbeutung hätten ihre Spuren hinterlassen, dennoch habe er nie sein Ziel aus den Augen verloren.

Besuch in Erding endet in Albtraum: Mbathie ertrinkt in Kronthaler Weiher

Die Tage in Erding sollten eine Auszeit für ihn sein. Die beiden jungen Männer genossen das schöne Wetter, fuhren gemeinsam nach München. Darin Pinters Familie habe den jungen Senegalesen sofort ins Herz geschlossen. „Er konnte kaum Englisch, aber sie haben sich mit Händen und Füßen verständigt.“

Seine Mutter, er selbst musste arbeiten, ist am letzten Tag mit Aladji Mbathie an den Kronthaler Weiher gefahren. Es sollte ein schöner Abschied werden, der letztlich in einem Albtraum endete.

Aladji Mbathie war mit einem Board auf den See gepaddelt. Den Angaben Pinters Mutter zufolge, die ihn beobachtet hatte, habe er plötzlich das Gleichgewicht verloren, sei in den See gefallen und nicht mehr aufgetaucht. Obwohl sofort viele Helfer zur Stelle waren, konnte der Verunglückte erst nach einer Stunde geborgen werden. Es kam jede Hilfe zu spät.

Erdinger verständigt Familie des Verstorbenen

„Ich weiß bis heute nicht, was da passiert ist. Er konnte schwimmen, ich selbst war mit ihm in Italien im Meer“, geht es Darin Pinter nicht aus dem Kopf. Der Leichnam sei nicht obduziert worden, also werde die Frage wohl nie geklärt.

Der Erdinger verständigte nach dem Unfall sofort die Familie Aladji Mbathies. Dessen Vater und Onkel kamen, um den Leichnam nach Hause zu holen. „Sie waren so nett zu mir, ich hatte wirklich Angst, dass sie mir Vorwürfe machen, aber sie haben mich sogar getröstet“, ist der 20-Jährige dankbar.

Spendenaufruf für Familie von Mbathie: „Ich weiß, dass sie arm sind“

Er möchte der Familie helfen: „Ich weiß, dass sie arm sind, sie haben sich verschuldet, um Aladji nach Hause zu holen.“ Deshalb ruft er zu Spenden auf. Die Organisation in Italien, bei der der Verstorbene lebte, hat bereits ein Konto eingerichtet. „Das Geld wird direkt an die Familie weitergeleitet“, versichert Darin Pinter und hofft, dass er viele Unterstützer findet. „Die Familie ist in solch einer Not, sie hat ihren Sohn verloren und muss nun auch noch um ihre Existenz bangen.“

Der Student und seine Mutter haben sich mittlerweile ein wenig gefangen, doch die Gedanken um die Tragödie kreisen jeden Tag in seinem Kopf: „Ich vermisse ihn“, sagt Darin Pinter traurig.

Spendenkonto Wer Aladji Mbathies Familie helfen möchte, spendet auf folgendes Konto. Jeder Betrag zählt. Kontoname: Associazione Acmos Betreff: Sostegno alla famiglia di Aladji IBAN: IT29Q05 0180 1000 0000 1111 1119 BIC: ETICIT22XXX

