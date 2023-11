Spezieller Flieger landet am Flughafen München – besonders Kinder dürften sich darüber freuen

Von: Leyla Yildiz

Am Flughafen München im Erdinger Moos ist ein besonderes Flugzeug gelandet. Das dürfte vor allem Kindern eine riesige Freude bereitet haben.

München – Flughäfen lösen bei vielen Menschen Faszination aus – die geregelten Abläufe, die Flugzeuge von Groß bis Klein und vor allem das Urlaubsgefühl, das unmittelbar damit verknüpft ist. Am Münchner Airport kann man diese Faszination hautnah erleben. Unter anderem mit Rundgängen im Flughafen, Fahrten auf dem Vorfeld oder aber durch das Beobachten von Flugzeugen.

Am Flughafen München landete ein Flugzeug mit spezieller Bemalung. (Symbolbild) © Arnulf Hettrich/Imago

Dabei landen immer wieder besondere Flieger am Airport im Erdinger Moos. Auf seiner Instagramseite postete der Flughafen nun ein Foto eines speziellen Flugzeuges, das bereits in diesem Jahr in Nürnberg auf dem Boden aufsetzte. Besonders Kinder dürften sich darüber gefreut haben. Denn auf der Außenhaut haben Zeichentrick-Figuren ihren Platz gefunden, die für viele Kinder ein fester Bestandteil in ihrem jungen Leben sind. Die Rede ist von den Hunden der Serie „Paw Patrol“.

Flughafen München: Besonderes Flugzeug landet am Airport

Wie die Fotos auf Instagram zeigen, die ein Fan des Airports aufgenommen hatte, sind sechs Hunde der beliebten Serie auf der Boeing 737-800 der türkischen Fluggesellschaft Sun Express abgebildet. Fünf auf dem Rumpf und einer auf dem Heck. Zu dem Foto schreibt der Flughafen: „Who let the dogs out?“

Flugzeug von Sunexpress am Flughafen München: Besondere Lackierung auf Rumpf und Heck

Den Fotografen der Bilder freuts, dass seine Fotos ausgewählt wurden und bedankt sich in den Kommentaren. „Life is better with a dog. Thx for sharing“, schreibt er. Ein anderer User findet den Flieger „super“ und schon über 1000 Menschen haben den Beitrag gelikt.

Für die, die das Flugzeug tatsächlich zu Gesicht bekommen haben, dürfte das Erlebnis etwas Besonderes gewesen sein. Denn nicht alle Tage bekommt man einen Flieger mit einer so bunten Lackierung zu Gesicht – und vielleicht schaut ja bald mal wieder ein weiteres besonderes Flugzeug am Flughafen München vorbei. (ly)

