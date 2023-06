Joko, Hoeneß, Matthäus und viele mehr: Stars machen Benefiz-Spiel in Rottach-Egern erneut zu Erfolg

Hand in Hand mit den Kindern liefen die Bananenflanker-Legenden (in Weiß) und die Spieler des Teams Bachmair-Weissach auf. In der Pause durften die Kinder und Jugendlichen selbst an den Ball. © Thomas Plettenberg

Erfolgreiche Neuauflage: Zum zweiten Mal nach 2021 hatte Hotelier Korbinian Kohler zu einem Benefiz-Fußballspiel nach Rottach-Egern eingeladen. Schützenhilfe bekam er von vielen Promis.

Rottach-Egern – Es war ein Tag wie aus dem Bilderbuch, und am Ende gab es – trotz eines heißen Kampfes auf dem Fußballfeld – nur Gewinner: Zum zweiten Mal nach 2021 hatte Hotelier Korbinian Kohler, Inhaber der Bachmair-Weissach-Group, zu einem Benefiz-Fußballspiel nach Rottach-Egern eingeladen. Mit dabei: Prominente aus Sport und Showbusiness. Am Ball waren (Ex-)Fußballprofis und Sportlegenden wie Felix Neureuther, Claudio Pizarro, Jens Lehmann, Nelson Valdez, Ailton, Tobias Schweinsteiger, Benny Lauth und Torben Hoffmann.

Sie trafen auf Stars wie den Moderator Micky Beisenherz, Regisseur Dustin Schöne (begleitet von Lebensgefährtin Lena Gercke) und Sky-Moderator Gregor Teicher. Auf der einen Seite kickten die Bananenflanker-Legenden, auf der anderen das Bachmair-Weissach-Team. Lothar Matthäus, Joko Winterscheidt und TV-Produzent Jakob Lundt bildten das Trainer-Dreigestirn.

Prominente Unterstützung gab’s für Veranstalter Korbinian Kohler (3.v.l.) unter anderem von (v.l.) Micky Beisenherz, Lena Gercke, Dustin Schöne, Lothar Matthäus und Joko Winterscheidt. © Thomas Plettenberg

70 ehemalige Profis kicken bei den Bananenflanker-Legenden

„Ich bin sehr gerne wieder mit am Start, weil es einfach cool ist, was die Bananenflanker machen“, sagte Neureuther am Rande des Spiels. Bei den Banenanflanker-Legenden handelt es sich um eine Gemeinschaft von mittlerweile rund 70 ehemaligen Profi-Spielern, die sich für soziale Zwecke engagieren. Der Gesamterlös des Benefiz-Spiels am Birkenmoos geht laut einer Pressemitteilung der Bachmair-Weissach-Gruppe direkt an die Förderung der Entwicklung von beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen.

Korbinian Kohler (r.) hatte Rottachs Bürgermeister Christian Köck als Moderator für die Veranstaltung gewinnen können. © Thomas Plettenberg

Auf dem Waldfest in Kreuth die gegnerische Mannschaft „abgefüllt“

Doppelten Einsatz bewies an diesem Tag Lothar Matthäus. Er war nicht nur als Trainer, sondern auch als Spieler im Einsatz: „Es ist wie ein Klassentreffen“, wird der Ex-Profi in der Pressemitteilung zitiert. Er treffe hier viele alte Bekannte, das Wichtigste für ihn aber sei, die gute Sache zu unterstützen. TV-Moderator Joko Winterscheidt, der schon vor zwei Jahren mit von der Partie war, verriet, wie er sich und sein Team auf die Partie vorbereitet hatte: „Wir waren gestern auf dem Waldfest und haben die gegnerische Mannschaft abgefüllt“, scherzte er.

Viele Selfies wurden an diesem Tag geschossen, hier ein junger Fan mit FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß. © Thomas Plettenberg

Es war ein heißes Rennen auf dem Rasen – und am Ende hieß es 10:8 für das Team Bachmair-Weissach. Bei allem sportlichen Ehrgeiz und der Freude bei der Gewinner-Mannschaft – der gute Zweck sei eindeutig im Vordergrund gestanden, heißt es in der Pressemitteilung. Kohler betonte demnach: „Es konnte bei diesem Spiel nur Gewinner geben – die Kinder.“

Promis wie Benni Lauth und Lothar Matthäus kickten bei dem Turnier für den guten Zweck. © Thomas Plettenberg

2500 Zuschauer verfolgen ein heißes Match auf dem Rasen

Gewinner waren letztlich auch die rund 2500 Zuschauer, die am Spielfeldrand mitfieberten und ihre Fußball-Idole an diesem Tag hautnah erleben konnten. Auch Uli Hoeneß – bekanntlich in Bad Wiessee beheimatet – hatte bei dem Fußballmatch vorbei geschaut.

In der Pause durften die Kinder und Jugendlichen selbst ran an den Ball. © Thomas Plettenberg