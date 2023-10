„Der Erbe soll profitieren, nicht der Staat“: Münchner Rechtsanwalt erklärt behindertengerechtes Testament

Von: Dieter Dorby

Teilen

Für Betroffene hat das Thema eine enorme Relevanz: Wie kann man Angehörige mit einer Behinderung per Testament so versorgen, dass nicht am Ende der Staat die gesamte Masse in kürzester Zeit verbraucht?

Miesbach – Der Münchner Rechtsanwalt Thomas Fritz hat einen legalen Weg gefunden, wie das geht. Er stellt ihn am morgigen Samstag in Miesbach im Rahmen des Stammtisches zu „Max Huttners Wohn(t)raum“ vor. Wir fragten ihn vorab, wie das Prinzip funktioniert.

Münchner Rechtsanwalt erklärt behindertengerechtes Testament

Herr Fritz, was ist das zentrale Problem beim Vererben, wenn eine behinderte Person begünstigt werden soll?

Wenn zum Beispiel ein Haus direkt an den behinderten Erben fällt, wird dieses Vermögen umgehend zur Deckung von Heimkosten herangezogen. Und bei Unterbringungskosten von 5000 Euro pro Monat ist dieses Vermögen innerhalb weniger Jahre aufgebraucht. Davon hat am Ende nur der Staat etwas, sonst niemand. Der Behinderte wird zum Selbstzahler, und wenn das Erbe aufgebraucht ist, kann er sich nur noch das leisten, was der Sozialleistungsträger übernimmt. Mehr nicht.

Rechtsanwalt Dr. Thomas Fritz erklärt, wie ein behindertengerechtes Testament funktionieren kann. © MM

Mit Ihrem behindertengerechten Testament ist das nicht so?

Nein, denn man kann das mit einer geschickten Kombination aus Erb- und Sozialhilferecht so umgehen, dass die Substanz erhalten bleibt und der behinderte Erbe Zugriff auf die Früchte hat. Das heißt im Falle einer Immobilie, dass die Person von den Mieteinnahmen profitieren kann, ohne dass das Haus verkauft werden muss. Dieser finanzielle Zufluss bietet dem Betroffenen die Möglichkeit, sich mehr leisten zu können als das Minimum, das der Staat für ihn übernimmt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Miesbach-Newsletter.)

Wie sieht das Grundprinzip aus?

Der Behinderte hat als Miterbe keinen Zugriff auf die Substanz, sondern nur auf die Erträge. Zum Beispiel, in dem man die Verwendung über dessen Tod hinaus regelt und dessen Kinder, Geschwister oder Dritte einsetzt. Die Zusatzeinnahmen, die Früchte, darf der Staat nicht einziehen. Dazu braucht man einen Testamentsvollstrecker, der aus der Familie stammen darf und einen Betreuer, falls der behinderte Mensch selbst nicht geschäftsfähig ist.

Vermögen der Hinterbliebenen schützen: „Darf nicht sein, dass man auf der Straße sitzt“

Und dieses Konstrukt ist rechtlich wasserdicht?

Es basiert auf einer Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs von 1993. Ein Sozialleistungsträger hatte gegen diese Vorgehensweise geklagt, und das Gericht hat festgestellt, dass das nicht sittenwidrig ist. Wichtig ist nur: Man muss vererben – man darf nicht verschenken.

Manch einer mag aber einwerfen, dass es zumindest unmoralisch sein könnte. Immerhin zahlt der Staat alles, obwohl Vermögen vorhanden ist.

Das kann man so sehen. Aber es überwiegt der Schutz des Vermögens, dass man selbst bestimmen kann, was mit dem eigenen Vermögen passieren soll, ohne, dass es sich der Staat holt. Früher wurde oftmals mit Schenkungen versucht, einem Zugriff des Staats zu entgehen – mit der Folge, dass dann auch der entreicherte Eigentümer vom Staat versorgt werden musste. Es darf auch nicht sein, dass man auf der Straße sitzt, nur weil man einen behinderten Menschen in der Familie hat.

Wie sind Sie zu diesem Thema gekommen?

Über meine verstorbene Schwester, die das Down-Syndrom hatte. Das Thema hat mich 53 Jahre begleitet. Es freut mich, anderen zu helfen.

Rechtsanwalt rät Betroffenen: Beratung durch Profis

Haben Sie einen generellen Tipp für Betroffene?

Auf jeden Fall sorgfältig von einem Spezialisten beraten lassen. Es gibt eine ganze Reihe von Konstellationen, die es zu klären gilt. Eine Beratung kostet vielleicht 200 Euro, aber dann weiß man, wie es geht. Und man sollte schnell handeln. Denn die Umsetzung kann durchaus länger dauern.

Max Huttners Wohntraum

Der Vortrag von Thomas Fritz zum behindertengerechten Testament findet am morgigen Samstag ab 15 Uhr im Bunten Haus der evangelischen Kirche in Miesbach statt. Im Anschluss wird diskutiert. Auch das Wohn(t)raum-Projekt von Max Huttner, in dessen Rahmen der Vortrag stattfindet, ist Thema. Ziel dabei ist es, über einen Verein ein selbstbestimmtes Wohnhaus-Projekt für behinderte Menschen zu schaffen, um ohne familiäre Pflege liebevoll und selbstbestimmt versorgt zu leben. (ddy)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.