Stadt im Ausnahmezustand: So heftig traf das Unwetter Moosburg - Video zeigt Ausmaß der Katastrophe

Ein Toter, mehrere Verletzte und immense Schäden

Zerstörung, Tragödien und eine Stadt ohne Strom: Ein Unwetter hat Moosburg in ein Weltuntergangsszenario versetzt. Eindrücke von einem Tag, der zur Katastrophe wurde.

Moosburg – Dieser eine Satz war am Montagabend überall im Moosburger Stadtgebiet zu hören, wenn die Menschen beim Aufräumen ins Gespräch kamen: „Es ging alles so wahnsinnig schnell, man konnte gar nicht mehr reagieren!“ Apokalyptische Szenen, wie sie sich davor im Ort abgespielt hatten, lassen einen sonst nur in der Tagesschau erschaudern. Diesmal ist es Moosburg, das überregional traurige Berühmtheit erlangt.

Unwetter in Moosburg: Heftige Auswirkungen mit Handy festgehalten

Gerade einmal fünf, zehn Minuten lang wütete das Unwetter, das am Spätnachmittag mit orkanartigen Böen von 109 km/h, Hagel und Starkregen über die Region hereinbrach. Kaum ein Straßenzug im Stadtgebiet, in dem nicht Bäume einknickten, Gärten von den Eisklumpen niedergemäht wurden und ungesicherte Gegenstände oder Dachziegel verstreut lagen. Wer Glück hatte, der kam mit zerhagelten Tomatensträuchern und einem spektakulären Handyvideo davon.

+ Diesen BMW erfasste ein Baum an der Leinbergerstraße. © Forster

Doch dieses Glück war nicht jedem vergönnt. Bei dem heftigen Gewitter kamen auch Menschen zu Schaden: Ein 53-jähriger Radler starb in der Nähe des Wasserwerks, ein 15-Jähriger wurde am Amperwehr schwer sowie sein Begleiter leicht verletzt. Und am Aquapark wurde mit Booten und Tauchern nach einer älteren Schwimmerin gesucht. Zur bitteren Bilanz gehören auch unzählige teils erhebliche Schäden an Gebäuden, Fahrzeugen und Infrastruktur.

Heftige Unwetter wüten im Landkreis Freising: Moosburg besonders getroffen

Welcher Schrecken sich in und um Moosburg ereignet hatte, drang dabei erst einige Zeit später nach außen – denn auch zwei Hochspannungsleitungen waren zerstört worden, wodurch nicht nur die Stromversorgung zusammenbrach, sondern auch das Handynetz. Entsprechend beunruhigt waren Auswärtige, die im Radio von dem Unwetter in der Dreirosenstadt gehört hatten, jedoch ihre Angehörigen oder Freunde nicht erreichen konnten.

Über 200 Einsatzkräfte bei Moosburger Unwetter im Einsatz

Es ist früher Abend in Moosburg. Wer von außerhalb in die Stadt hineinfährt, erkennt schon an den überall ausgefallenen Ampeln, dass etwas nicht stimmen kann. Am Viehmarktplatz dann wird klar: Die Lage ist richtig ernst. Denn der Volksfestplatz dient als Bereitstellungsraum: jenem Areal, auf dem sich bei größeren Lagen Einsatzkräfte und Blaulicht-Fahrzeuge in Bereitschaft sammeln. Auch vor dem Feuerwehrhaus herrscht der Krisenmodus: Von dort koordiniert die örtliche Einsatzleitung zeitgleich über 200 Kräfte von Feuerwehr, THW, Polizei, BRK und weiteren Helfern.

+ Die örtliche Einsatzleitung vor dem Feuerwehrhaus koordinierte alle Kräfte. © Forster

Auch Bürgermeister Josef Dollinger verschafft sich dort einen Überblick. Die Stadtratssitzung, die er zu dieser Zeit eigentlich leiten sollte, wurde wegen der Ereignisse abgesagt. „Ich glaube, ein Unwetter in diesem Ausmaß haben wir hier alle noch nicht erlebt“, sagt das Stadtoberhaupt – sichtlich schockiert von den Eindrücken, die ihn an den Orkan „Wiebke“ im Jahr 1990 erinnern, wie er sagt.

Laut Dollinger haben auch der Bauhof und die Stadtgärtnerei ihre Mitarbeiter zusammengerufen, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Davon, dass es Verletzte und sogar einen Todesfall zu beklagen gibt, zeigt sich der Bürgermeister tief erschüttert. „Ich bin traurig, dass wir in diesen Fällen so machtlos sind. Jetzt hoffen wir einfach nur, dass alle Einsatzkräfte wieder heil zurückkommen und nicht noch mehr passiert.“

Wegen Unwetter: Stromausfall in vielen Gemeinden im Landkreis Freising

Der Stromausfall sei ein großes Problem, „denn es gibt Leute im Ort, die beatmet werden müssen“, sagt Dollinger. Dass die medizinisch hilfsbedürftigen Menschen in den Senioren- und Pflegeheimen versorgt sind, darum kümmert sich gerade ein Aufgebot von rund 80 THW-Kräften aus ganz Oberbayern: Die Ehrenamtlichen speisen mit mobilen Aggregaten Strom ins Netz der Einrichtungen. Wie Zugführer Marco Eisenmann vom Freisinger THW erklärt, wurde auch für die Kläranlage ein großes Aggregat angefordert. „Die Bakterien in der Wasseraufbereitung sterben sonst mit der Zeit ab“, schildert Eisenmann das Dilemma.

+ Lose Dachteile sicherte die Feuerwehr am Stadtplatz. © Nico Bauer

Hauseigentümer mit Photovoltaikanlagen auf dem Dach sind am Montagabend nicht automatisch autark versorgt und ausgenommen von den Problemen, wie Josef Dollinger erklärt: „Das Dumme ist, dass viele Anlagen – vor allem ältere – nicht funktionieren, wenn sie keinen Impuls vom externen Stromnetz bekommen.“

Derweil startet im Hintergrund ein Feuerwehrauto mit eingeschaltetem Lautsprecher zu einer Moosburg-Rundfahrt: Per Dauerschleifen-Durchsage werden die Bürger informiert, dass der Stromausfall „noch einige Stunden“ andauern wird und man in dringenden Notfällen Hilfe am Feuerwehrhaus erhält.

Nach Unwetter in Moosburg: Chaos am Bahnhof

Die Verantwortlichen dort haben Tafeln aufgebaut, auf denen die diversen Einsätze notiert sind. Einer davon führt zum Bahnhof: Dort ist ein Alex-Zug gestrandet, nachdem der Sturm bei Bruckberg die Oberleitung zerstört hat. Gut 300 Reisende mussten erst lange Zeit im überhitzten Waggon ausharren, ehe sie evakuiert wurden und nun vor dem Problem stehen, dass sie vom Bahnhof aus nicht wegkommen – und mangels Handynetz auch nur schwer jemanden erreichen können.

+ Endstation Moosburg: Rund 300 Zugreisende strandeten am Bahnhof. © Forster

Unter der Federführung von Kreisbrandrat Manfred Danner werden die erschöpften Fahrgäste mit Getränken versorgt. Parallel organisiert das Landratsamt Busse, mit denen die Passagiere Richtung Freising und Landshut gebracht werden. Dass das Krisenmanagement der Bahn offenbar versagt hat und kein Schienenersatzverkehr zustande gekommen ist, bringt Danner und seine Kollegen kurzzeitig in Rage. Auch einzelne Fahrgäste machen aus ihrem Ärger über die Abläufe keinen Hehl und schimpfen lautstark über die Zustände.

Wenige Meter entfernt vom Bahnhof hat sich zuvor ein weiteres Drama abgespielt: Durch eine Sturmböe ist fast das komplette Dach einer Autowerkstatt abgedeckt worden. Inhaber Alfons Waser steht im Freien und schildert schockiert seine Erlebnisse: „Ich dachte mir noch, dass es am Himmel aber wahnsinnig schwarz wird.“ Er habe geistesgegenwärtig zwei Kundenwagen in der Garage und unter dem Vordach in Sicherheit bringen können.

+ Große Teile des Dachs der Autowerkstatt Waser wurden abgedeckt. © Forster

Doch dann musste er zusehen, wie das Blechdach seines Bürotrakts heruntergebogen wurde, als handle es sich um eine Ölsardinendose. Das ganze Ausmaß kann Waser an diesem Abend noch gar nicht überblicken, aber der Schaden sei immens, ist er überzeugt. Durch das Regenwasser wurden unter anderem seine Computer und Akten durchnässt. „Das war eine solche Gewalt, da denkt man sich nur noch: Ja Herrgott, spinn ich?“

Während Unwetter im Landkreis Freising: Linde kracht in Lokal

Ähnlich hilflos steht zur gleichen Zeit Simran Kaur vor ihrem Betrieb: Die Inhaberin des indischen Restaurants Himalaya an der Neustadtstraße begutachtet die rund fünf Meter hohe Linde, die der Sturm entwurzelt und auf die Front des Lokals gedrückt hat. „Es war so ein schöner Tag, mittags waren wir voll besetzt“, erzählt die 20-Jährige. „Wir haben uns auf einen gut besuchten Abend eingestellt – aber dann hatte Mutter Natur andere Pläne.“ Ihre Kollegen hätten gerade noch rechtzeitig zwei Kinder in Sicherheit gebracht, die dort standen, wo nun der Baum liegt. Der Schaden am Gebäude ist wohl überschaubar, vermutet Kaur. „Der Stromausfall trifft uns mehr – wegen der vielen Lebensmittel in der Kühlung.“ Außerdem sei erst vor eineinhalb Wochen in den Betrieb eingebrochen worden. „Und jetzt das!“

+ In das indische Lokal von Simran Kaur in der Neustadt krachte eine Linde. © Armin Forster

Als in Moosburg die Nacht anbricht, herrscht eine gespenstische Stimmung in den Straßen: Der Strom fließt noch immer nicht, und so scheint weder Licht aus den Laternen noch aus Fenstern. Vereinzelt erkennt man Kernzenflackern hinter Vorhängen. Autos, die noch unterwegs sind, haben meist Blaulicht angeschaltet: Die Feuerwehr ist nach wie vor im Dauereinsatz, um gefährliche Baumreste zu beseitigen, Straßen freizuräumen und Wasser aus Häusern zu pumpen.

So auch auf einem Grundstück an der Buchenlandstraße: Im Keller der Familie Janovsky drängen sich vier Feuerwehrleute mit Taschenlampen und Schläuchen durch die überfluteten Gänge. Auf die Frage, der wievielte Einsatz das gerade ist, antwortet ein Floriansjünger mit Schweißperlen auf der Stirn: „Beim sechsten hab’ ich zu zählen aufgehört. Das war vor eineinhalb Stunden.“ Insgesamt, so wird es die Moosburger Feuerwehr am nächsten Tag berichten, werden in den ersten zehn Stunden über 120 Einsätze abgearbeitet.

+ Entlaubte Bäume und abgebrochene Äste beherrschten das Bild in der Spörerau. © Forster

Auch Firma von Moosburger Unwetter getroffen: „Eine absolute Katastrophe“

Doch nicht nur im Stadtkern von Moosburg hat das Unwetter gewütet. Auch außerhalb, beispielsweise auf Höhe des Aquaparks, sind an diesem Abend die Spuren unübersehbar. Im dortigen Gewerbegebiet Spörerau hat der Hagel viele Bäume entlaubt, der Asphalt ist vollständig mit einer dicken Schicht aus Blättern bedeckt. An einigen Betriebsgebäuden schrillt die Alarmanlage, die das Unwetter ausgelöst hat. Mancher Firmeninhaber sitzt in seinem Wagen in der Einfahrt, wohl um persönlich sein Grundstück zu bewachen. Denn aus welchem Grund die Alarmanlagen gerade heulen, lässt sich nicht mehr überblicken – und einen Notruf könnte mangels Handynetz gerade auch niemand absetzen.

Nur auf einem Gelände brennt Licht: Die Veranstaltungstechniker der Firma Orange haben ihre zahlreichen Stromgeneratoren angeworfen und Bühnenleuchten angesteckt. Die beiden Geschäftsführer Robert Beibl und Reinhard Lauterbach sowie ihr Team eilen umher und schaffen Gerätschaften in einen Lkw. „Eine absolute Katastrophe“, sagt Beibl und streicht sich über den schwarzen Vollbart. „Erst zwei Jahre Corona. Und jetzt, wo es bei uns wieder richtig rund gegangen wär’, kommt das.“

Unwetter in Moosburg trifft Firma heftig: Hagelkörner kühlen jetzt die Bierflaschen

Er führt in die Lagerhalle hinein und zeigt, was er damit meint: Auf dem Boden und der oberen Lagerbühne stehen Eimer herum, in die Wasser von der Decke rinnt. Der Hagel, der sich draußen kniehoch auftürmte, hat das Flachdach an vielen Stellen so stark beschädigt, dass Risse entstanden sind. Beibl führt an Regalen vorbei, in denen komplett aufgeweichte Kartons stehen. „Da liegen nagelneue Plattenspieler drin, die sind jetzt hinüber.“ An einer anderen Stelle tropft es mitten in eine große LED-Lichtanlage.

+ Galgenhumor: Hagelkörner als improvisierte Bierkühler. © Forster

Auch der komplette Fuhrpark ist in Mitleidenschaft gezogen worden: Zerbeulte Karosserien, gesprungene Scheiben und zerschlagene Heckleuchten geben einen schlimmen Anblick ab. Am Lkw wurde gleich ein ganzer Außenspiegel abgerissen, so stark wirkten die Kräfte. Robert Beibl zuckt resignierend mit den Schultern. „Der Akku ist leer nach diesen zwei Jahren. Wir hoffen, dass jetzt die Versicherung mitspielt. Aber selbst wenn, wird es nicht leicht werden, in der derzeitigen Lage zeitnah das Material für ein neues Dach zu bekommen. Wir alle wissen ja, wie momentan die Lieferzeiten für so etwas aussehen.“

So wie vielerorts an diesem Abend bleibt auch den Menschen bei der Firma Orange nur noch Galgenhumor übrig. Einige Schippen Hagelkörner haben sie in einen Eimer geschüttet, in dem sie jetzt ihre Bierflaschen kühlen.

Kostenlos Astwerk vom Unwetter entsorgen Weil das Unwetter vom Montag zu erheblichen Beschädigungen an einer Vielzahl von Bäumen geführt hat, bietet die Stadt Moosburg ihren Bürgern zur Beseitigung der abgebrochenen Äste nun eine kostenlose Abgabemöglichkeit an. Am Bauhof, Böhmerwaldstr. 35, kann zu folgenden Zeiten Astwerk angeliefert werden: Mittwoch, 22. Juni, von 9 bis 16 Uhr; Donnerstag, 23. Juni, 8 bis 16 Uhr; Freitag, 24. Juni, 8 bis 18 Uhr. Die Verantwortlichen im Rathaus weisen ausdrücklich darauf hin, „dass dieser Sondertermin ausschließlich zur Beseitigung der Unwetterschäden dient und kein sonstiges Grüngut, wie z. B. Schnittgut, angenommen wird“.

Rubriklistenbild: © Forster