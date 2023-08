Star-Wars-Fan-Film ein durchschlagender Erfolg: Sternenkrieg mitten in Höhenkirchen

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Auf den ersten Blick kaum vom Original zu unterscheiden: Im Keller einer Werkshalle auf dem Ruf-Gelände haben Hobbyfilmer vor 15 Jahren für die Star-Wars-Fan-Filme „„Descendants of Order 66“ und „Tydirium“ Räume eines Sternzerstörers nachgebaut. © privat

Wichtige Szenen des Star-Wars-Fan-Film „Descendants of Order 66“ sind in Höhenkirchen-Siegertsbrunn gedreht worden.

Höhenkirchen-Sigertsbrunn – Vor rund einem Jahr haben Lars Böhl und die Brüder Veit und Benedikt Gallitz im Mathäser-Kino in München ihren Star-Wars-Fan-Film „Descendants of Order 66“ der Öffentlichkeit präsentiert. Seitdem sorgt der Streifen weltweit bei Jedi-Jüngern für Furore. Was kaum einer weiß: Bedeutende Szenen wurden in Höhenkirchen-Siegertbrunn gedreht.

Diese Leidenschaft ist rekordverdächtig und hat selbst den Disney-Konzern, der die Rechte an der Sternensaga besitzt, beeindruckt: 16 Jahre lang haben Böhl und die beiden Gallitz-Brüder, die allesamt in München und Umgebung leben bzw. arbeiten, an dem zweistündigen Film gefeilt. Die Idee kommt Böhl nach eigenen Angaben bei einer Reise nach Tunesien im Jahr 2005, bei der er auch Schauplätze und Kulissen der Original-Trilogie besucht. Ein Jahr später kehrt er mit den Gallitz-Brüdern nach Nordafrika zurück – der Startschuss für das Projekt ihres Lebens.

Neue Kontakte über das Internet: Hobby-Filmer wollten erst Kurzfilm drehen

Anfangs wollen die Hobby-Filmer bloß einen Kurzfilm drehen, doch von dem Projekt geht ein Sog aus, der mehr und mehr Helfer anzieht. Star-Wars-Fans aus aller Welt bieten den Filmemachern ihre Unterstützung an – sei es bei den Special Effects, den Kostümen oder den Kulissen. Und so werden mehr und mehr Szenen gedreht, und das immer professioneller. Gleichzeitig wird die Geschichte um einen Mann vom Planeten Naboo, der erfährt, dass sein Vater ein Jedi war und die berüchtigte Order 66, den Befehl zur Ermordung aller Jedi, überlebt hat, immer komplexer.

Einer dieser Fans, der seine Hilfe anbietet, ist Michael Orso (49). Der Druck- und Medientechniker aus Höhenkirchen ist wie Böhl seit seiner Kindheit von der Sternensaga fasziniert – und enttäuscht von der von computergenerierten Spezialeffekten überladenen Prequel-Trilogie, die Star-Wars-Schöpfer George Lukas zwischen 1999 und 2005 veröffentlicht hat. Über YouTube und Fanforen kommt Orso mit der Fan-Film-Szene in Berührung, bewirbt sich als Darsteller und lernt über das Fan-Film-Projekt „Tydirium“ auch die „Descendants“-Macher kennen.

Lebensgroßes Set eines Sternzerstörers: Ehemaliger Arbeitgeber könnte helfen

Sowohl das „Tydirium“-Team als auch die „Descendants“-Macher favorisieren echte Kulissen. Beim Austausch kommt den Film-Crews schließlich die Idee, das lebensgroße Set eines Sternzerstörers zu bauen. „Ursprünglich war von einem Gang und einem Raum die Rede“, erzählt Orso, „am Ende haben wir zwei Gänge und drei Räume gebaut.“

Film-Fans in Disneys Gunst: Michael Orso (l.) und Lars Böhl bei der Deutschland-Premiere von Indiana Jones V in Berlin – auf Einladung des Mickey-Maus-Konzerns. © privat

Doch wo soll die Sternzerstörer-Kulisse entstehen? Orso hat eine Idee. Er denkt an die verlassenen Werkshallen seines früheren Arbeitgebers, der Firma Ruf, in Höhenkirchen-Siegertsbrunn und fragt bei der Kreissparkasse, die die Liegenschaft verwaltet, nach. „Anfangs habe ich mir eine Absage eingefangen“, erzählt Orso. Doch nachdem er den Verantwortlichen noch einmal erklärt, dass es sich um einen nicht kommerziellen Fan-Film handelt, erhält er die Drehgenehmigung. „Mir mussten nicht einmal Miete zahlen, nur 20 Euro im Monat für den Strom.“

(Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Kellerräume werden zu Werkshalle: „Wir waren insgesamt zwei Jahre drin“

Im Januar 2008 legen die Hobbyfilmer und ihre Helfer auf dem Ruf-Gelände los – ganz unbemerkt von der Öffentlichkeit. Aus Rigipsplatten und Holzlatten verwandeln sie die Kellerräume einer Werkshalle nach und nach in ein komplett bespielbares Filmset, das Teile eines imperialen Sternzerstörers darstellt. Orso ist immer mit dabei. „Wir hatten kein fließend Wasser, keine Heizung, es war saukalt. Da brauchst du schon eine große Vision, um durchzuhalten.“

Die Mühe lohnt sich: In sechs Monaten entsteht ein Filmset, das Platz für Szenen mit 40 und mehr Komparsen bietet. Kostümträger aus Deutschland und Österreich kommen in die Landkreis-Gemeinde, um an den Szenen, die in der Regel am Wochenende gedreht werden, mitwirken zu können. „Dank Blue Screens konnten wir alles sogar noch erweitern“, schwärmt Orso noch heute von den damaligen Möglichkeiten. Schließlich werden nicht nur Szenen für „Tydirium“ und „Descendants of Order 66“ aufgenommen, sondern auch für andere Film-Projekte. „Wir waren insgesamt zwei Jahre drin“, erzählt Orso. Gedreht wird übrigens nicht nur auf dem Ruf-Gelände. Auch eine Burschenhütte dient als Filmset. „Da sind Cockpit-Szenen entstanden.“

Geblieben sind die Erinnerungen: Erfolg bei den Fans

Nach zwei Jahren ist Schluss. Die Werkshallen werden abgerissen, Teile des Ruf-Geländes neu bebaut. „Dort steht jetzt der Edeka, das Gymnasium und eine Wohnsiedlung.“ Geblieben sind die Erinnerungen an die Drehs im selbst gebauten Sternenzerstörer – und mit „Descendants of Order 66“ ein fertiger Film, der seit Veröffentlichung der Renner auf Fan-Events ist und zuletzt sogar bei einem Sci-Fi-Filmfestival in Irland Preise abgesahnt hat. Ob „Tydirium“ ein ähnlicher Erfolg beschieden sein wird? Das bleibt abzuwarten. Denn dieser Fan-Film ist nach wie vor nicht fertiggestellt.

„Descendants of Order 66“ ist – in mehrere Kapitel aufgeteilt – bei YouTube abrufbar. Weitere Informationen rund um den Film gibt es außerdem im Internet unter www.banthapoodoo.de

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.