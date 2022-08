„Mehr Tiere können wir nicht aufnehmen“ - Tierheim zieht Reißleine

Von: Laura Forster

Suchen noch ein neues Zuhause: „Pippi“ und „Langstrumpf“ aus der Ukraine mit Tierpflegerin Betty Kastner (l.) und Tierheimleiterin Christine Hermann. © Photographer: Andrea Jaksch

Das Tierheim Starnberg hat vorläufig einen Aufnahmestopp verhängt. Das Tierheim platzt aus allen Nähten, noch dazu geht die Spendenbereitschaft spürbar zurück. Ein für Samstag geplanter Flohmarkt soll helfen.

Starnberg – 30 Katzen, 25 Hunde und eine Vielzahl an Kleintieren leben derzeit im Tierheim Starnberg am Franziskusweg. So voll war es schon lange nicht mehr. „Wir haben einen Aufnahmestopp verhängt. Mehr Tiere können wir derzeit einfach nicht aufnehmen. Es gibt eine Warteliste, und wir bieten auf der Internetseite die Rubrik ,Zuhause gesucht – Tiere von privat’ an“, sagt Tanja Wieber, stellvertretende Tierheimleitung in Starnberg.

Die vollen Zwinger und Katzenhäuser sind unter anderem eine Nachwirkung des Corona-Haustierbooms. „Allein in den vergangenen zwei Wochen wurden sieben neue Hunde bei uns abgegeben“, sagt Wieber. Es handle sich dabei nicht um Tiere, die das Tierheim selbst vermittelt hat, sondern meist um Hunde von Auslands-Tierschutzorganisationen.

Starnberg: Aufnahmestopp im Tierheim - Neue Hundebesitzer haben Arbeit unterschätzt

„Während der Pandemie haben sich viele ein Haustier zugelegt. Die Arbeit und der Zeitaufwand, der damit verbunden ist, haben einige unterschätzt“, ist sich die stellvertretende Tierheimleitung sicher. „Die Leute müssen wieder täglich im Büro arbeiten, einen Hund kann man aber nicht acht Stunden alleine zuhause lassen.“

„Außerdem beginnt das Reisefieber wieder. Wohin mit dem Tier, fragen sich viele.“ Dazu komme die Überforderung von Hundebesitzern ohne Erfahrung. „Vor allem Hunde aus dem Auslands-Tierschutz sind oft nicht einfach. Sie kennen keine Leine, keine Kinder, keine Städte.“ Im schlimmsten Fall ist der Hund so verängstigt, dass er schnappt, zwickt oder knurrt. „Dann wissen die Leute gar nicht mehr, was sie mit dem Tier machen sollen und bringen es zu uns.“

Tierheim Starnberg verhängt Aufnahmestopp - „Tiere sollen Platz fürs Leben finden“

Zum Glück gibt es nicht nur Menschen, die ihre Hunde abgeben möchte, sondern auch welche, die ein neues Familienmitglied suchen. „Wir haben viele Anfragen. Es findet sich für fast jeden Topf einen Deckel, bei manchen dauert es halt etwas länger.“ Ein gemeinsames Kennenlernen, ein Treffen mit dem Hundetrainer des Tierheims und mehrfaches Gassigehen sind Pflicht, bevor der Hund mit nach Hause genommen werden darf. „Die Tiere sollen ja einen Platz fürs Leben finden.“

Tierheim Starnberg: Hunde und Katzen aus Ukraine suchen ein neues Zuhause

Neben den Hunden, die Besitzer sich während der Pandemie angeschafft haben, kommt ein Großteil der Tiere, die derzeit am Franziskusweg leben, aus einem Tierheim aus der Ukraine. „Ein Transport-Fahrer hat uns gefragt, ob wir Platz für 13 Hunde und elf Katzen aus Charkiw haben, die vor dem Krieg gerettet wurden“, sagt Wieber. „Viele Tiere sind schon vermittelt. Nur noch eine Katze und sieben Hunde suchen noch nach einem Herrchen oder Frauchen.“

Die Mitarbeiter kümmern sich jedoch nicht nur um die vielen Haustiere, auch Entenküken aus dem Weßlinger See, Igel, ein Rabe, Siebenschläfer- und Eichhörnchenbabys müssen täglich versorgt werden. „Das ist ein ganz schöner zeitlicher Aufwand. Alle zwei Stunden müssen wir die kleinen Wildtiere füttern – auch nachts.“ Sobald sie wieder fit und groß genug sind, sollen die Tiere ausgewildert werden.

Sobald sie groß und fit sind, sollen die Siebenschläferbabys wieder ausgewildert werden. © Photographer: Andrea Jaksch

Tierheim Starnberg: Spendenbereitschaft nimmt ab

Obwohl das Tierheim derzeit bis auf den letzten Platz besetzt ist, nimmt die Spendenbereitschaft ab. „Die Energiepreise steigen, alles wird teurer. Das spüren auch wir.“ Um dem entgegenzuwirken, hat sich das Tierheim etwas einfallen lassen. Am kommenden Samstag, 13. August, von 10 bis 14 Uhr findet ein Flohmarkt statt. „Es wird Neuware aus zwei Geschäftsauflösungen mit Dekoartikeln und Tierliebhaber- Accessoires verkauft sowie alles rund um den Haustierbedarf“, sagt Wieber.

