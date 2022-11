Koppel war videoüberwacht: Mann vergeht sich an Stute - Täterbeschreibung veröffentlicht

Von: Volker Ufertinger

Ein Mann hat sich in Starnberg an einer Stute vergangen und wird jetzt gesucht. (Symbolbild) © IMAGO / Addictive Stock

Ein widerwärtiges Delikt beschäftigt derzeit die Starnberger Polizei: Vor drei Wochen hat ein unbekannter Täter eine Stute geschändet.

Starnberg – Ereignet hat sich der Vorfall in den Abendstunden des 13. Oktober. Dass die Starnberger Inspektion ihn jetzt erst öffentlich macht, hängt damit zusammen, dass erst ein Video ausgewertet werden musste. „Die kriminelle Energie ist derart hoch, dass wir unbedingt eine Beschreibung des Täters mitliefern wollten“, so Polizeioberkommissarin Ines Tluczykont. Denn: „Wir suchen dringend Zeugen.“

Fest steht, dass der Unbekannte am Donnerstag, 13. Oktober, gegen 20 Uhr die Koppel eines Pferdehofs in der Nähe von Starnberg betrat. Um welche genau es sich handelt, teilt die Polizei nicht mit, man will einen Auflauf von Neugierigen vermeiden. Was der noch unbekannte Täter nicht gewusst haben dürfte: Die Koppel war videoüberwacht. So konnte eine Pferdebesitzerin (39) zufällig auf einem Video beobachten, wie sich der Mann an der Stute sexuell verging. Als er über die Überwachungsanlage auf sein Tun angesprochen wurde, ließ der Unbekannte von dem Tier ab und flüchtete in Richtung Staatsstraße 2069 (unter anderem Westumgehung).

Mann vergeht sich an Stute - Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Die Stute wurde durch die Handlungen nicht verletzt. Ermittelt wird wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz sowie wegen Hausfriedensbruch. Der Täter ist laut Beschreibung der Polizei etwa 30 bis 40 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und eher kräftig gebaut. Er hatte kurze, dunkle Haare und trug weder Bart noch Brille. Zur Tatzeit war er mit einer Arbeitshose und einem grauen Kapuzenpulli bekleidet. Die Inspektion bittet um Hinweise an die Rufnummer (0 81 51) 36 40.

