Nach Eskapaden: Alkoholverbot am Starnberger See verschärft - Besonders strenge Regeln in Badegeländen

Von: Tobias Gmach

Ab 20 Uhr tabu: Biertrinken auf der Starnberger Seepromenade. Die Stadtverwaltung wollte ursprünglich ein Alkoholverbot sogar ab 15 Uhr einführen. Mehrere Stadträte plädierten allerdings dafür, dass die „Feierabend-Halbe“ am Seeufer weiterhin möglich sein müsse. © Andrea Jaksch

Das Alkoholverbot am See in Starnberg wurde verschärft. Die Stadt sieht sich wegen der Eskapaden betrunkener Jugendlicher zum Handeln gezwungen.

Starnberg – Sie hören laute Musik, grölen herum, beleidigen andere Badegäste, lassen ihren Müll auf der Wiese liegen und werfen Glasflaschen ins Wasser. Oder wie es CSU-Stadtrat Thomas Beigel formuliert: „Die saufen, bis die Lichter ausgehen.“ Die Eskapaden von Jugendlichen in den Starnberger Badegeländen am See – vor allem auf dem Steininger Grundstück – haben sich zu einem echten Problem ausgewachsen.

Starnberger See: Eskapaden von Jugendlichen werden zum echten Problem

Darin waren sich die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses des Stadtrats am Montagabend einig. Und auch darin, dass die Stadt deshalb etwas unternehmen muss – mehr als einen privaten Sicherheitsdienst zu beschäftigen und ein Alkoholverbot ab 22 Uhr am See auszusprechen.

Nach einer längeren Debatte über die Details stand eine Entscheidung, die erst noch eine weitere verlangt: Für die Badegelände soll es verschärfte Regeln geben. Ihre genaue Ausgestaltung soll die Stadtverwaltung nun erarbeiten und dem Ausschuss dann zum finalen Beschluss vorlegen. Was möglich ist, deutete Bürgermeister Patrick Janik aber schon mal an: Neben einem generellen Alkoholverbot kommen auch ein Glasflaschenverbot oder eine „Raucherecke“ in Frage.

Viele Anzeigen am Starnberger See - Alkoholverbot ab 15 Uhr abgelehnt

Diebstahl, Sachbeschädigung, Beleidigung, Hausfriedensbruch, Verkauf ohne Erlaubnis: Zwölf Straftaten und zwei Ordnungswidrigkeiten im gesamten Bereich der Ende 2021 ausgelaufenen Alkoholverbotsverordnung (dazu zählten auch Seepromenade und Bucentaurpark) wurden im vergangenen Jahr bei der Polizei angezeigt. Dazu kamen 25 weitere Meldungen – wegen Ruhestörung, Belästigung oder Streitigkeiten.

Der Wunsch der Verwaltung, deshalb in sämtlichen öffentlichen Uferbereichen das Mitführen und Trinken von Alkohol schon ab 15 Uhr zu verbieten, gefiel vielen Stadträten nicht. „In Bayern trinkt der eine oder andere eine Feierabend-Halbe und schaut dabei in den See hinein. Der hätte dann ein Problem“, sagte Ludwig Jägerhuber (CSU).

Unterstützung bekam er von Josef Pfister (BMS), der ähnlich klang: „Wir leben in Bayern, da hat mal jemand ein Bier dabei. Wo kommen wir denn da hin? Wir können nicht alles reglementieren.“ Winfried Wobbe (UWG) sagte, er habe „15 Uhr“ erst für einen Druckfehler gehalten. Am Ende lehnte der Ausschuss den Vorschlag der Verwaltung mit 6:7 ab – die Verteidiger der Feierabend-Halben hatten knapp gewonnen.

Alkoholverbot am Starnberger See: So mancher Lokalpolitiker ändert seine Meinung

Für eine Verschärfung in den Badegeländen plädierten nun allerdings auch Lokalpolitiker, die vor zwei Jahren noch ganz anders argumentiert hatten. Wie Marc Fiedler (FDP). Er habe sich die Situation am „Steininger“ angeschaut und seine Meinung geändert. „Was da rumläuft, diese Masse, dagegen ist die Wiesn a Scheißdreck“, sagte er etwas übertreibend. Zum Kompromiss und zur Sonderregelung für die Badegelände führte ein Antrag von Ludwig Jägerhuber.

In diesem Zuge beschloss der Ausschuss auch ein Alkoholverbot ab 20 Uhr. Es gilt an der Seepromenade, im Bucentaurpark und – bis es weitere Regelungen gibt – auf dem „Steininger“ und in den Badegeländen Böhler-Grund sowie Percha. Gegen die verschärfte Verordnung stimmten nur Annette Kienzle und Kerstin Täubner-Benicke von den Grünen. Die neuen Extra-Regeln für die Erholungsgebiete will Janik noch vor dem Sommer festzurren.

Alkoholverbot am Starnberger See: Wann Sicherheitswacht helfen kann, ich noch unklar

Die Sorge, dass Verbote erst etwas bringen, wenn sie auch kontrolliert wird, klang in der Sitzung durch. Wann die Sicherheitswacht, die als Ergänzung zur Polizei in Starnberg 2019 beschlossen wurde, helfen kann, ist noch nicht ganz klar. Die Pandemie hat die Pläne bislang durchkreuzt. Ende März, Anfang April sollen die mit 40 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten umfangreichen Schulungen beginnen.

Mit den ersten Einsätzen ist frühestens im Juni zu rechnen – wenn alles planmäßig läuft. Wie schnell die Ausbildung voranschreitet, hänge auch von der Corona-Lage sowie den Entwicklungen rund um den G7-Gipfel auf Schloss Elmau (26. bis 28. Juni) und in der Ukraine ab. Diese Auskunft bekam die Verwaltung von der Polizei.