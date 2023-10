Steile Linkskurve über Niederbayern: Internationaler Flug landet plötzlich am Airport München

Alarm im Cockpit

+ © IMAGO / nicepix.world Ein Easyjet-Flugzeug vom Typ Easyjet A319-100 (Symbolbild) © IMAGO / nicepix.world

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Lucas Sauter Orengo schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Rauch im Cockpit: Auf Grund eines Zwischenfalls an Bord landete eine Easyjet-Maschine außerplanmäßig am Münchner Flughafen.

Flughafen München - Der Vorfall ist bereits einige Tage her: Am Samstag (30. September) landete eine Easyjet-Maschine außerplanmäßig am Flughafen München. Eigentlich hätte Flug U2-3901 von Mailand nach Prag gehen sollen, ein Zwischenfall an Bord veranlasste die Besatzung jedoch, den Münchner Airport anzusteuern, wie avharald.com berichtet.

Flughafen München: Probleme im Cockpit - internationale Maschine landet plötzlich in München

Demnach bemerkten die Piloten Rauch im Cockpit der Maschine vom Typ A319-100. Und tatsächlich: Ein Blick auf die Flugroute auf dem Portal flightadar24 zeigt, dass der Flug etwa auf Höhe Deggendorf den Richtungswechsel gen München einschlug. Weiter heißt es, dass etwa 17 Minuten, nachdem es zur Rauchbildung gekommen war, die Maschine sicher in München landete.

+ Steile Kurve Richtung München: Eine Easyjet-Maschine, eigentlich auf dem Weg von Mailand nach Prag, musste am Erdinger Moos notlanden. © Screenshot: Flightradar24

Flieger von Mailand nach Prag muss am Münchner Flughafen landen

Dem Bericht nach brachte eine Ersatzmaschine, die aus Berlin kam, knapp sieben Stunden nach der außerplanmäßigen Landung die Passagiere sicher nach Prag.

Die betroffene Maschine verbrachte demnach knapp 30 Stunden in der Inspektion in München, ehe sie wieder für den Linienbetrieb freigegeben wurde. Erst kürzlich kam es zu außerplanmäßigen Landungen in München: Gleich zweimal mussten Lufthansa-Flüge aus München kurz nach dem Take-Off wieder zurück zum Erdinger Moos fliegen. Beide Flüge wurden anschließend storniert.