Fahrer verfällt in Sekundenschlaf: Wohnmobil rauscht in Leitplanke - Feuer im Motorraum

30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Steinhöring und Tulling bargen das Wohnmobil aus dem Graben. © J.Dziemballa

Ein Freisinger kommt am Sonntag auf der Bundesstraße bei Steinhöring von der Fahrbahn ab. 30 Einsatzkräfte waren für 2,5 Stunden im Einsatz.

Steinhöring - Ein 68-jähriger Freisinger fuhr am Sonntagnachmittag mit seinem Wohnmobil auf der Bundesstraße B304 bei Steinhöring in Richtung München. Laut der Polizeiinspektion Ebersberg verfiel der Fahrer dabei vor der Abfahrt zur Hohenlindener Straße in Sekundenschlaf.

Der Freisinger kam dabei rechts von der Fahrbahn ab: „Dabei beschädigte er die Leitplanke und das Wohnmobil drohte in den dort fliesenden Bach zu stürzen“, so die Polizei. Im Motorraum des Fahrzeugs begann es zu brennen. Noch bevor die Freiwillige Feuerwehr Steinhöring eintreffen konnte, löschten die anwesenden Polizeibeamten die Flammen provisorisch.

Unfall auf Bundesstraße B304: Gesamtschaden rund 12 000 Euro

2,5 Stunden dauerten die Bergung. © J.Dziemballa

Das Wohnmobil war nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig, der Fahrer selbst blieb unverletzt. Der Schaden an Leitplanke und Fahrzeug beläuft sich laut Schätzung der Polizei auf etwa 12 000 Euro. Für Unfallaufnahme und Bergung war die Bundesstraße für etwa 2,5 Stunden vollständig gesperrt. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Steinhöring und Tulling im Einsatz.

Die Polizeiinspektion Ebersberg bittet zur genauen Aufklärung mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer (0 80 92) 82 68-0 zu melden.

