Strampeln bis der Körper brennt: In 18 Stunden mit dem Fahrrad zum Gardasee

Fünf Burschen mit der Kraft von zehn Beinen: (v. l.) Johannes Gatter, Leo Eichinger, Tilman Hartlieb, Matthias Ponnert und Julius Döllefeld haben nach knapp 18 Stunden Schinderei das Ziel, den Gardasee, erreicht. © privat

Diese fünf Burschen haben Power. Sie haben sich mit dem Fahrrad über die Alpen geschunden und in Fabelzeit den Gardasee erreicht.

Wallgau – Der Gardasee gilt als einer der Sehnsuchtsorte der Bayern. Warme Temperaturen, schöne Landschaften und gutes Essen bei italienischem Flair. Noch ein Argument dafür: Die vergleichsweise kurze Anfahrt – vorausgesetzt man absolviert sie mit dem Auto.

Freunde radeln zum Gardasee – in weniger als 24 Stunden

Genau das hat der 18-jährige Tilman Hartlieb in diesem Sommer aber nicht gemacht. Den Gardasee hat der Wallgauer trotzdem erreicht: Per Fahrrad, in weit weniger als 24 Stunden. Im Gepäck: Vier gute Freunde, ein Begleitfahrzeug und viele Liter Wasser.

Alles, was man für so einen 325 Kilometer langen Trip mal eben braucht – neben der Grundvoraussetzung, der körperlichen Fitness. Die hat der junge Wallgauer, ist er doch seit zehn Jahren als Langläufer auf den Pisten Bayerns unterwegs. Aktuell als Mitglied des Landeskaders im Bayerischen Skiverband.

Körperliche Strapazen ist der junge Athlet, der seit diesem Semester Mathematik in Innsbruck studiert, durchaus gewöhnt. Und trotzdem: Der Trip an den Gardasee war für die kraftstrotzenden Burschen eine Grenzerfahrung. Im Nachhinein natürlich im positiven Sinne. Während der Tour habe aber nicht selten „der ganze Körper gebrannt“. Nicht weiter verwunderlich, wenn man sich die Strecke noch einmal genauer ansieht. Startpunkt ist der Sylvensteinspeicher, wo sich Tilman Hartlieb auch sonst gerne auf die Wintersaison vorbereitet. Dort starteten die fünf Spezl, die sich überwiegend vom Langlauf-Training kennen, zu ihrer besonderen Reise.

Los ging es um 2 Uhr nachts: Erste Pause „oben am Brenner“

Dass es an diesem Sommertag noch sehr kalt ist, ist der frühen Startzeit geschuldet: „Um zwei Uhr nachts sind wir losgefahren.“ Vor ihnen liegen insgesamt 2000 Höhenmeter, kräftezehrende Anstiege – und was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen: eine kleine Panne. Aber dazu später mehr.

Ein wahnsinnig cooles Gefühl.

Vom Sylvensteinspeicher geht es für die Rennradfahrer erst einmal hinunter ins Inntal. Dort wartet der wohl fordernste Anstieg: Rund 700 Höhenmeter geht es den Brennerpass hinauf. „Zum Glück waren wir da noch einigermaßen frisch“, erzählt Hartlieb lachend. Den Pass meistern sie ohne richtige Pause, die erfolgt dann erst „oben am Brenner.“

Einkehr in Sterzing, schönes Wetter an der Etsch – und ein Platten bei Trent

Das Trinken geht der Radlgruppe dank des Begleitfahrzeugs, das ein Vater von einem von Hartliebs Freunden steuert, nie aus. In Südtirol gibt’s schließlich das wohlverdiente Frühstück. „In Sterzing sind wir erst einmal eingekehrt“, berichtet der Wallgauer. Doch nicht zu lange, zum Gardasee ist es schließlich noch eine „ganz schöne Strecke“. Also steigen die Fünf wieder auf ihr Rennrad und kommen ihrem großen Ziel, Riva del Garda, immer näher. Wer so viel in die Pedale tritt, bekommt verständlicherweise in regelmäßigen Abständen immer wieder Hunger. In der Nähe von Bozen stärken sie sich noch einmal beim Mittagessen und strampeln weiter.

Das Wetter ist mittlerweile schön, aber „nicht zu heiß“. Die Tour, zu der sie ihr Langlauftrainer inspiriert hat, wollen sie auf jeden Fall gemeinsam durchziehen. Zwischenzeitlich fahren sie so lange an der Etsch entlang, dass „man irgendwann auch mal wieder was anderes als den Fluss sehen will“. Abwechslung gibt es bei Trient, aber nicht wegen der Stadt, sondern wegen eines Plattens. Auch das ist kein Problem für die geschickten Männer: „Bissl hat’s gedauert, aber wir haben’s gut flicken können“, sagt Hartlieb. Auch wenn die Tour inzwischen „sehr anstrengend“ ist, bleibt die Gruppe stets motiviert: „Wir haben uns auch gegenseitig immer angespornt.“

300 Kilometer später ist das Ziel erreicht: Freunde erreichen Gardasee um 19 Uhr

Gegen 19 Uhr ist es soweit: Nach über 300 absolvierten Kilometern und knappen 18 Stunden Fahrzeit sehen die jungen Männer zum ersten Mal ihr Ziel vor Augen: Etwas unterhalb liegt Riva del Garda, im Hintergrund malerisch der See: „Ein wahnsinnig cooles Gefühl“, beschreibt der Wallgauer diesen Moment. Der Ausblick ist Motivation genug, um auch noch die letzten Kilometer zu absolvieren. „Richtig erschöpft“ kommen sie in der gebuchten Unterkunft an.

Ob die Kraft noch für einen Sprung in den Gardasee gereicht hat? „Wir sind alle sofort ins Bett gefallen.“ Geschlafen haben die Fünf nach ihrer außergewöhnlichen Tour aber umso besser. Tobias Schwaninger

