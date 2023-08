Streit um geplante Asylunterkunft in Bad Tölz: Stadt kündigt rechtliche Schritte an

Private Investoren planen in Bad Tölz die Errichtung einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber. © Symbolfoto: Felix Schlikis/ Lobeca/IMAGO

Die Stadt Bad Tölz will ein geplantes Vorhaben am Isarleitenweg verhindern, notfalls mit rechtlichen Schritten. Das Landratsamt hingegen hält neue Unterkünfte für dringend erforderlich.

Bad Tölz – Private Investoren planen in Bad Tölz die Errichtung einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber. Ein Architekten- und Ingenieurbüro aus Tutzing informierte dieser Tage die Bewohner der umliegenden Häuser in einem Brief. Demnach strebe das Unternehmen einen Neubau am Isarleitenweg 10 und 12 an.

Streit um Asylunterkunft in Bad Tölz: Behörde prüft Angebot „seit Monaten“

Die Stadt Bad Tölz kündigt an, das Vorhaben verhindern zu wollen. Die Investoren schreiben in ihrem Rundbrief, dass sie einen „Antrag auf Baugenehmigung erstellt haben, den wir den Behörden zur Genehmigung vorlegen werden“. Für eine telefonische Rückfrage nach Einzelheiten war das Büro diese Woche nicht erreichbar: Ein Anrufbeantworter informiert dort über einen Betriebsurlaub bis Ende August.

Eine Umsetzung und anschließende Anmietung durch das Landratsamt erscheint rechtlich möglich

Landratsamts-Sprecherin Marlis Peischer hingegen bestätigt gegenüber unserer Zeitung, „dass private Investoren an das Landratsamt herangetreten sind und angeboten haben, auf dem betreffenden Grundstück eine Flüchtlingsunterkunft zu den bereits bestehenden und zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzten Gebäuden zu errichten“. Die Behörde sei bereits seit Monaten „in der Prüfung und in Verhandlungen, ob dieses Angebot umgesetzt werden kann“. Vorläufiges Ergebnis: „Eine Umsetzung und anschließende Anmietung durch das Landratsamt erscheint rechtlich möglich“, so Peischer.

Nun habe das Vorhaben die regulären Prüfungs- und Genehmigungsverfahren zu durchlaufen. Das Landratsamt gehe davon aus, dass in den kommenden Wochen der angekündigte Bauantrag bei der Stadt Bad Tölz und dem Kreisbauamt gestellt werde. „Die weitere Beurteilung der Zulässigkeit bleibt den Fachbehörden vorbehalten.“ Sollte der Bauantrag genehmigt werden, sei von einer Fertigstellung im Sommer kommenden Jahres auszugehen.

Geplante Asylunterkunft: Stad Bad Tölz ist strikt dagegen

Aus dem Tölzer Rathaus war zuletzt wiederholt vernehmlich Kritik an neuen Flüchtlingsunterkünften im Stadtgebiet vernehmbar. Im städtischen Bauausschuss kritisierte Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) mit den Worten: „Das stinkt mir gewaltig“ den Bauantrag auf eine Umnutzung des ehemaligen Hotels Lindenhof an der Königsdorfer Straße in eine Unterkunft für Geflüchtete.

Dass das Landratsamt auf dem kreiseigenen ehemaligen Kinogrundstück direkt neben der Behörde auf der Flinthöhe eine Unterkunft für bis zu 128 Menschen errichtete, löste bei der Stadt ebenfalls keine Begeisterung aus. Mehner verwies dazu darauf, dass Bad Tölz im Vergleich zu anderen Kommunen im Landkreis ohnehin schon überproportional viele Geflüchtete aufgenommen habe und an die Grenzen der Integrationsarbeit stoße.

Auch jetzt macht dis Stadt ihre kritische Haltung deutlich. Bisher sei zwar noch kein Bauantrag für die Asylunterkunft am Isarleitenweg gestellt, erklärt Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach. Das Planungsbüro habe die Stadt jedoch schriftlich informiert, dass ein Vorhaben dieser Art geplant sei. „Laut Bebauungsplan wäre eine soziale Nutzung aktuell zulässig“, stellt Otterbach fest, fügt aber hinzu: „Da die Stadt eine gleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge im Landkreis anstrebt, steht sie einer zusätzlichen Flüchtlingsunterkunft im Stadtgebiet ablehnend gegenüber.“

Zweiter Bürgermeister Lindmair: Flüchtlinge im Landkreis gerechter verteilen

Zu dem Thema äußert sich Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair, der derzeit im Rathaus die Amtsgeschäfte führt. „Es besteht Konsens darüber, dass die Verteilung der Flüchtlinge im Landkreis gerecht erfolgen muss“, sagt er. „Die Aufnahmequote hat Bad Tölz aktuell deutlich übererfüllt. Daher lehnen wir eine weitere Flüchtlingsunterkunft in der Stadt derzeit ab.“ Lindmair kündigt an: „Wir werden alle möglichen rechtlichen Schritte einleiten, um diese in Bad Tölz jetzt zu verhindern.“

Das Landratsamt erwidert dazu: „Auch wenn Bad Tölz aktuell seine Gemeindequote zur Unterbringung von Flüchtlingen übererfüllt hat, so ist davon auszugehen, dass dem Landkreis in den kommenden Monaten und auch im Jahr 2024 weiterhin neue Flüchtlinge zugewiesen werden.“ Wenn ein Teil davon in den kommenden Wochen den Gemeinden im Landkreis mit einer Quotenuntererfüllung zugewiesen werde, habe das zur Folge dass die Erfüllungsquote der Stadt Bad Tölz im Laufe der Zeit abnehmen werde, so Peischer.

Landratsamt: Hotels und Gesundheitseinrichtungen nicht geeignet für Unterbringung

Sie verweist zudem darauf, dass im Stadtgebiet aktuell verschiedene Unterkünfte genutzt würden, „welche für eine dauerhafte Unterbringung nicht geeignet sind“ und nennt als Beispiele Hotels oder Gesundheitseinrichtungen. „Um für die darin untergebrachten Menschen mittel- und langfristig eine Unterbringungsmöglichkeit zur Verfügung zu haben, sind solche neuen Flüchtlingsunterkünfte wie am Isarleitenweg dringend notwendig.“ (ast)

