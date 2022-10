Stromzähler vertauscht: Nachbarin bezahlt 45 Jahre falsche Abrechnung

Von: Raffael Scherer

Teilen

Stromzähler vertauscht: Marianne Pfister (r.) und Nachbarin Iemkje Stiemer im Sicherungskeller. © Rossmann

Jahrzehntelang zahlte eine Mieterin im Kreis Ebersberg die Stromrechnung ihrer Nachbarin – und zwar gleich 45 Jahre lang. Der Fehler fiel erst jetzt auf.

Eglharting – Seit 45 Jahren wohnt Marianne Pfister (77) mit ihrem Mann in einer Mietwohnung in Eglharting (Kreis Ebersberg). Dort bezahlte sie, ohne es zu wissen, all die Jahre den Strom ihrer Nachbarn, seit 1990 den von Iemkje Stiemer (82) – und andersherum.

Stromzähler vertauscht – seit Anfang der 70er Jahre unangetastet im Keller

„Im Frühjahr haben wir vorgehabt, unsere Leitungen von einer Elektrofirma überprüfen zu lassen, weil wir gesagt hatten, der Sicherungskasten gehört erneuert“, erinnert sich die Pfister. Die Stromzähler waren seit Anfang der 1970er unangetastet. Der Elektriker drehte im Keller die Hauptsicherung heraus – doch in der Wohnung blieb das Licht an. „Sauber“, meinte der Elektriker überrascht. Stellte sich die Frage, an welcher Leitung der Stromzähler nun dranhängt.



Stromzähler-Panne: Elektriker kommt der Sache auf die Spur

Der Fachmann drehte die Sicherungen daneben heraus, doch es blieb oben weiter hell: „Dann hatte ich die Idee, dass sie vielleicht den Zähler darunter, der meiner Nachbarin gehört, mit meinem vertauscht haben“, sagt Pfister. Gesagt, getan. Sofort rief Nachbarin und Freundin Stiemer vom dritten Stock herunter: „Jetzt ist bei dir das Licht aus!“



Der Stromversorger riet dazu, die Schilder an den Zählern auszutauschen: „Aber damit ist es ja nicht erledigt“, so Pfister. Auch die Hausverwaltung stellte sich zunächst taub bei der Frage, wer den Zähleraustausch bezahlt. Die Baufirma, die das Gebäude errichtet hatte, gibt es schon lange nicht mehr. Ein Rechtsanwalt musste her. Am Ende kam dann doch die Hausverwaltung für den Austausch auf, sodass die Rentnerinnen seit Ende August endlich auch wirklich ihren eigenen Stromverbrauch bezahlen.



Wieso das Malheur so lange unentdeckt blieb? Im Gegensatz zu den modernen, digitalen Stromzählern, welche alle acht Jahre geeicht werden, durften die alten Stromzähler bestehen bleiben, erklärt Stiemer. Musste in der Wohnung der Strom abgeschaltet werden, verwendeten die Damen die Klappschalter im Sicherungskasten der Wohnung. Wer nun die andere ausbezahlen muss? „Bei uns hat es sich die letzten acht Jahre ziemlich ausgeglichen.“

Ein Münchner dagegen ist nach dem Umzug in seine neue Wohnung völlig perplex: Die Stromrechnung der Stadtwerke hat es in sich. Der „Strom kostet mehr als die Hälfte der Miete.“

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!