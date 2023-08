Denkmalsgeschützte Künstlervilla abgerissen: „Eine Katastrophe, alle haben weggeschaut“

Jetzt soll Gewerbegebiet entstehen

Ein Bild der Zerstörung hat sich zuletzt allen geboten, die die ehemalige Villa des Malers Raffael Schuster-Woldan angeschaut haben.

Von der denkmalgeschützten Künstlervilla am Herrgottschrofen bei Garmisch-Partenkirchen ist nur mehr Bauschutt übrig.

Garmisch-Partenkirchen – Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Vor Jahren schon. Die Pracht der früheren Künstlervilla am Herrgottschrofen, die der bekannte Jugendstil-Architekt Martin Dülfer 1897/98 für den Maler Raffael Schuster-Woldan umgestaltet hatte, konnte man zuletzt nur noch erahnen. Längst war das Gebäude dem Verfall preisgegeben worden, das Areal war zugewuchert, lediglich im Winter konnte man noch das alte Gebäude erahnen. Dass es unter Denkmalschutz stand, interessierte niemanden. „Die Behörden kommen hier ihrer Kontrollaufgabe einfach nicht nach“, klagte der Landtagsabgeordnete Robert Brannekämper (CSU) im Tagblatt-Gespräch. Er war auf das Objekt aufmerksam geworden, als er sich vor gut einem Jahr mit dem ehemaligen Kaufhaus Hohenleitner an der Fürstenstraße beschäftigt hatte. Tun konnte er für das Schuster-Woldan-Anwesen nichts mehr. Der Denkmalschutz hat versagt. Mit der Folge, dass das Haus nun abgerissen wurde.

„In Abstimmung mit allen Behörden.“ Das betont Rathaus-Sprecherin Silvia Käufer-Schropp, die Sprecherin im Rathaus. „Das ist seine richtige Bahn gegangen.“ Auch Vertreter des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege waren im Vorfeld vor Ort gewesen und hatten beschieden, dass das Denkmal schlichtweg nicht mehr sichtbar sei. „Das tut jedem leid“, versichert Käufer-Schropp. „Aber das Haus war nicht mehr zu retten.“

Künstlervilla in Garmisch-Partenkirchen abgerissen: Von Verkehrserschließung abgeschnitten

Das bestätigt Hubert Höck von der Klaiser Bau GmbH. „Es war akut einsturzgefährdet.“ Nachdem das Unternehmen das Areal gekauft hatte, war er im Frühjahr 2022 wegen eines Ortstermins auf die Gemeinde zugegangen. Dabei stellte sich Käufer-Schropp zufolge heraus, „dass das Anwesen mittlerweile offensichtlich mutwillig zerstört wurde, den maschinellen Schnittkanten an der Dachkonstruktion nach wohl in den letzten fünf Jahren“. Somit bemühte sich Höck um die Abrissgenehmigung.

Für Herta Kronner, die sich in der Interessengemeinschaft alpenländische Baukultur engagiert, „eine Katastrophe“. Das Anwesen sei auch wegen seiner exponierten Lage „ein Kulturgut ersten Ranges“ gewesen. Jetzt ist von diesem Stück Heimatgeschichte nur mehr Bauschutt übrig. „Die Denkmalbehörden haben sich nicht gekümmert“, klagt Kronner. „Alle haben weggeschaut.“

Das Dilemma der vergangenen Jahre: Das Grundstück im Außenbereich „war von der Verkehrserschließung abgeschnitten“, erklärt Höck. Nachdem die Amerikaner ihre Flächen nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 völlig abgeriegelt hatten, konnte das Schuster-Woldan-Areal nicht mehr angefahren werden. Erst durch den Bau des Kramertunnels hat sich das geändert. Und seit die Pläne für die Umfahrung stehen, gibt es Ideen, diesen Bereich für Gewerbeflächen zu erschließen.

Noch keine konkreten Pläne für neue Gewerbeflächen

Das verfolgt auch Höck. Er will auf dem 35.000 Quadratmeter großen Areal Flächen für Handwerk und Gewerbe entwickeln. Kronner und ihre Mitstreiter werden fortan genau beobachten, was dort passiert. Vorstellen kann sie sich einen Handwerkerhof, vorzugsweise in Verbindung mit heimischen Künstlern.

Noch gibt es allerdings keine konkreten Pläne. Im Bauausschuss wurde vor gut einem Jahr nur darüber gesprochen, dass am Herrgottschrofen neue Gewerbeflächen entstehen könnten. „Jetzt wird geprüft, ob das überhaupt möglich ist“, sagt Höck. Angesichts der Vielzahl an Beteiligten ein Prozess, der dauert. Und dessen Ausgang ungewiss ist. Insbesondere die Belange der Wasserwirtschaft könnten dem Vorhaben entgegenstehen. Schließlich liegt das Grundstück im Bereich der Retentionsflächen – der Fachbegriff für Überflutungsgebiete – der Loisach. All diese Hindernisse sind Höck bewusst. Er spricht von seinem unternehmerischen Risiko und er weiß, „dass es keine Garantie gibt“.

