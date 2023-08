Urlauber am Tegernsee ignorieren Sturmwarnung – und lösen dramatischen Rettungseinsatz aus 

Wasserretter fassungslos

Die dunklen Wolken kamen schnell. Einige Wassersportler brauchten Hilfe.

Die Sturmwarnleuchten wurden schlicht ignoriert. Das brachte an Maria Himmelfahrt Wassersportler auf dem Tegernsee in Seenot. Sie mussten bei einem Großeinsatz gerettet werden.

Eine Stunde, bevor das Gewitter mit Macht losbrach, leuchteten schon die Sturmwarnleuchten am Tegernsee. Ab etwa 14 Uhr bauten sich auf mehreren Seiten des Sees große Gewitterzellen auf. Etliche Segler und Stand-up-Paddler ignorierten dies – und mussten bei einem Großeinsatz gerettet werden.

Segelboote und Stand-up-Paddler in Seenot

Wie die DLRG in einem Pressebericht mitteilte , geriet gegen 15.45 Uhr ein Segelboot vor Bad Wiessee in Seenot, eine Jolle kenterte. Wasserrettungsboote der DLRG Tegernsee, Wasserwacht Bad Wiessee und DLRG Gmund rückten aus. Parallel entdeckten mehrere Strandbadbesucher in Tegernsee zwei in Seenot befindliche Stand-up-Paddler mitten auf dem See und schlugen Alarm bei der Wasserrettungsstation in Tegernsee. Die leitete die Meldung an die Rettungsboote weiter.

Rettungsorganisationen arbeiten zusammen

Der Einsatzleiter Wasserrettung der Wasserwacht Bad Wiessee, Ferdinand Dörder, übernahm die Koordination der Rettungseinheiten. So konnte das Rettungsboot der DLRG Tegernsee die Stand-up-Paddler vor dem Ertrinken retten, während die Wasserwacht aus Wiessee und die Gmunder DLRG sich um Jolle und Segelboot sowie deren Besatzungen kümmerten. Weiter wurden zwei Personen in einem Ruderboot auf Höhe Sankt Quirin in Sicherheit gebracht.

Trotz bestehender Sturmwarnung wieder aufs Wasser

Danach beruhigte sich das Wetter – kurz. Trotz der weiterhin blinkenden Sturmwarnleuchten wagten sich erneut zwei Boote auf den See. Eine kurz darauf durchziehende zweite Gewitterzelle erwischte die Freizeitsportler, auch diese gerieten in Seenot. Erneut eilten Rettungsboote aus Wiessee und Tegernsee zur Hilfe. Wasserwacht Einsatzleiter Dörder hob die reibungslose Zusammenarbeit von DLRG und Wasserwacht hervor. Nicht nachvollziehbar war für Wasserretter und Beobachter die Unvernunft vieler Wassersportler, die die Sturmwarnungen schlicht ignorierten.

Erst vor Kurzem musste ein Stand-up-Paddler in letzter Minute aus dem Tegernsee gerettet werden. Nach einem Seefest in Rottach-Egern überraschte eine plötzliche Sturmböe viele Heimkehrer auf dem Wasser. Mehrere Boote kenterten.