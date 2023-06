Nach Sturz auf unebenem Gehweg in Schongau-West: Seniorin fordert Schmerzensgeld von der Stadt

Von: Theresa Kuchler

Über diese Gehweg-Stelle an der Joseph-Haydn-Straße stürzte im September 2022 eine Schongauerin. Sie fordert nun Schmerzensgeld und Schadensersatz von der Stadt. © Holzinger

Weil die Wurzel eines Baums die Platten eines Gehwegs nach oben gedrückt hatte, stürzte eine Schongauerin im vergangenen Jahr schwer. Sie erstattete Anzeige gegen die Stadt – und sucht nun dringend Zeugen.

Schongau – Es war der 10. September vergangenen Jahres, als Gunhild Holzinger zu Fuß auf dem Gehweg an der Joseph-Haydn-Straße in Schongau-West unterwegs war. Die 71-Jährige machte einen Spaziergang durch die Nachbarschaft.

„Eigentlich gehe ich in dieser Ecke nie spazieren“, erzählt die Seniorin, die mit ihrem Mann Wolfgang an der Georg-Friedrich-Händel-Straße wohnt. „An diesem Tag war es eine Ausnahme, weil das Wetter davor so schlecht war.“ Der unbekannte Weg sollte der Schongauerin zum Verhängnis werden.

Holzinger schildert, dass sie gegen 17 Uhr an den Häusern der Nummern 65 bis 73 und 75 bis 83 vorbeikam, als sie auf dem schmalen Weg plötzlich stolperte und stürzte. Die Wurzel eines Baumes, so zeigen es Fotos vom damaligen Zustand des Gehwegs, hatte die Pflastersteine nach oben gedrückt und zu einer Stolperstelle werden lassen.

Schongauerin stürzt über unebenen Gehweg und sucht Helferin als Zeugin

Weil der Weg von einer Hecke auf der einen und einem Grünstreifen auf der anderen Seite zum Teil eingewachsen war, konnte Holzinger den Huckel nicht sehen – sie fiel auf das Pflaster und zog sich schwere Verletzungen zu. Neben einer Gehirnerschütterung hat sie sich zwei Mal das Becken gebrochen. Die Schongauerin lag eine Woche lang im Krankenhaus, drei Wochen war sie auf Reha. Der Schock, sagt sie, stecke ihr immer noch in den Knochen.

An den Unfall selbst kann sich die Seniorin nur noch vage erinnern. „Ich war nach dem Sturz ganz benebelt“, sagt die 71-Jährige. Ihr Ehemann erzählt, dass ihr eine junge Frau zu Hilfe geeilt sei, die ihn schließlich mit dem Handy angerufen habe. Im Schockzustand fragte Gunhild Holzinger nicht nach dem Namen und der Anschrift der Ersthelferin, die das Ehepaar nun aber dringend sucht.

Mit einem Plakat suchen die Holzingers nach der Unfallzeugin. © Hans-Helmut Herold

Sogar Plakate haben die Holzingers aufgehängt in der Hoffnung, dass sich die Gesuchte bei ihnen meldet. „Wir wollen uns bei der jungen Frau bedanken“, sagt Wolfgang Holzinger. Und: „Wir brauchen sie als Zeugin.“

Denn Gunhild Holzinger hat Anzeige gegen die Stadt Schongau erstattet: Sie fordert Schadensersatz und Schmerzensgeld. Immerhin sei die Stadt in der Verantwortung, wenn sich die Bürger auf ihren unebenen Wegen verletzen würden. „Wenn bei mir jemand hinfällt, bin auch ich verantwortlich“, argumentiert sie.

„Bei der Stadt stellt man alles in Frage“

Wolfgang Holzinger hat den Unfall seiner Frau am 13. September beim Schongauer Stadtbauamt gemeldet. Er habe Fotos vom schlechten Zustand des Wegs geschickt und darauf hingewiesen, die „krassen Unebenheiten des Gehwegs“ – stellenweise ragten die Steine bis zu zehn Zentimenter nach oben – zu beheben, um weitere Unfälle zu verhindern, so der 75-Jährige.

Daraufhin wurde man bei der Stadt tatsächlich rasch aktiv: Schon wenige Wochen nach dem Unfall waren der Baum gefällt und die Gefahrenstelle begradigt. Um ihre Forderungen vor dem Landgericht München II durchzusetzen, müssen die Holzingers nun allerdings beweisen, dass sich der Unfall überhaupt an dieser Stelle ereignet hat. „Bei der Stadt stellt man alles in Frage“, ärgert sich Wolfgang Holzinger.

Gefahrlosigkeit nicht zu erwarten: Stadt Schongau weist Schuld von sich

Auf Nachfrage betont die Geschäftsleiterin der Stadt Schongau, Bettina Schade, dass „die Stadt nicht dementiert, dass durch das Wurzelwerk eines Baumes eventuelle Unebenheiten des Gehwegs vorhanden gewesen sein könnten“. Trotzdem habe die Haftpflichtversicherung, die die Stadt für derartige Fälle vorhält, die Forderungen der Holzingers nach einer Prüfung als „nicht erstattungsfähig“ erachtet.

„Im Rahmen der juristischen Verantwortlichkeit der Stadt ist zu berücksichtigen, dass von der Stadt nicht erwartet werden kann, dass eine absolute Gefahrlosigkeit des Gehwegzustands geschaffen wird“, erläutert Schade. Im Rahmen der Klage von Gunhild Holzinger habe die Haftpflichtversicherung der Stadt einen Rechtsanwalt beauftragt.

8000 Euro Schmerzensgeld gefordert: Ehepaar sucht Zeugen

Für den Rechtsanwalt der Holzingers, Stefan Münz, liegt klar eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht der Stadt vor. „Die Stadt muss für einen verkehrssicheren Zustand ihrer Straßen und Wege sorgen“, sagt er. Vor Gericht will Münz für seine Mandantin Schmerzensgeld und Schadensersatz in Höhe von 8000 Euro erkämpfen – das sei die Größenordnung, die er von vergleichbaren Fällen kenne. „Die Höhe der Summe liegt am Ende aber im Ermessen des Gerichts.“

Info: Die Ersthelferin sowie Anwohner, die den ehemaligen Zustand des Gehwegs bezeugen können, bittet das Ehepaar Holzinger um Kontaktaufnahme unter Telefon 0151/536 513 47.

