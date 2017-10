Sturzbetrunkener Fahrer parkt Lastwagen auf A8 quer zur Fahrbahn

Schon wieder hat sich auf der A8 ein unglaublicher Vorfall mit einem sturzbetrunkenen Fahrer ereignet: Der Mann hatte seinen Klein-Laster quer zur Fahrbahn abgestellt.

Brunnthal - Es war bereits dunkel am Samstag gegen 21.20 Uhr, als Autofahrer auf der A8 in Richtung Salzburg, kurz nach der Anschlussstelle Hofolding, auf ein gefährliches Hindernis trafen: Ein Klein-LKW mit polnischer Zulassung stand annähernd quer zur Fahrbahn, kaum erkennbar für die anderen Verkehrsteilnehmer, wie die Polizei berichtet.

So konnte ein 49-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Miesbach mit seinem BMW X3 gerade noch nach rechts ausweichen, ein hinter ihm fahrender 57-Jähriger aus dem Landkreis Rosenheim, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, prallte jedoch mit seinem BMW 530 gegen den Mini-Laster.

Die Wucht des Zusammenstoßes war so heftig, dass der Lastwagen einige Meter rückwärts rollte und quer zur Fahrbahn auf den beiden rechten Fahrstreifen stehen blieb. Der Rosenheimer konnte seinen Pkw, welcher vorne rechts stark beschädigt wurde, nach etwa hundert Metern auf dem linken Fahrstreifen anhalten. Neben ihm befanden sich noch vier Insassen in dem Auto, wobei einer davon an der Unfallstelle über leichte Schmerzen an der unteren Wirbelsäule klagte. Alle anderen Beteiligten kamen mit einem großen Schrecken davon.

Der kaputte Pkw und der Lkw wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt. Da die Fahrbahn durch Fahrzeugteile und auslaufende Betriebsstoffe stark verunreinigt war, musste die Autobahn in Richtung Salzburg für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Sauerlach und Hofolding übernahmen die Absicherung und Säuberung der Unfallstelle.

Unfall auf der A8 wegen betrunkenem Lasterfahrer: Bilder Zur Fotostrecke

Fahrer des Klein-Lasters hatte weit über zwei Promille

Beim Fahrer des Klein-Lkw, einen 34-jährigen polnischen Staatsangehörigen, wurde an der Unfallstelle starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über zwei Promille. Der Pole musste seinen Führerschein sofort abgeben und wurde zur Blutentnahme und anschließender Ausnüchterung mit auf die Polizeidienststelle genommen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. Weshalb er sein Fahrzeug auf der Autobahn quer stellte, ist nicht bekannt.

War der Lasterfahrer zuvor auch noch als Geisterfahrer unterwegs?

Wenige Minuten vor dem Unfall meldeten mehrere Autofahrer auf der A 99, der Ostumfahrung München, einen Falschfahrer, welcher zwischen Haar und dem Autobahnkreuz München-Süd auf der Richtungsfahrbahn Salzburg in entgegengesetzter Richtung fuhr. Auch hierbei soll es sich um einen Klein-Lkw mit Planen-Aufbau gehandelt haben.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Falschfahrt oder zum Verkehrsunfallgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizeistation Holzkirchen (Tel. 08024/90730) zu melden.

Erst am Freitag hat ein betrunkener Lasterfahrer ein Chaos auf der A8 angerichtet

Erst am Freitag hat ein sturzbetrunkener Lastwagenfahrer auf der A8 für Aufsehen gesorgt und eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

kg