Tödlicher Badeunfall am Froschhauser See: Gilchinger kehrt vom Schwimmen nicht zurück

Mit Booten machen sich die Kräfte auf die Suche. © Dominik Bartl

Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Der Mann, der am Sonntagnachmittag am Froschhauser See als vermisst gemeldet wurde, ist tot.

Update 11. September, 11.17 Uhr: Der Mann, der am Sonntagnachmittag am Froschhauser See als vermisst gemeldet wurde, ist tot. Dies vermeldet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Der 77-Jährige aus Gilching verstarb nach einem Badeunfall. Derzeit liegen laut Polizei keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung vor. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm die weiteren Ermittlungen.

Am Nachmittag des 10. September war gegen 16.15 Uhr bei der Integrierten Leitstelle Oberland die Meldung über einen vermissten Schwimmer eingegangen. Ein 77-Jähriger war zum Schwimmen gegangen. Als der Mann nach einer Stunde nicht wieder zurückkehrte, informierte dessen am Ufer wartende Ehefrau die Rettungsleitstelle. Die Wasserwacht konnte den 77-Jährigen schließlich am Grund des Sees lokalisieren und bergen. Unter sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen wurde der Mann in die Murnauer Unfallklinik gebracht. Dort wurden die Reanimationsmaßnahmen erfolglos eingestellt.

Froschhauser See: Mann beim Baden verschwunden – Gilchinger nahe des Ufers gefunden

Erstmeldung vom 10. September, 18.20 Uhr:

Froschhausen - Ein 78-Jähriger aus Gilching ist am Sonntagnachmittag beim Baden am Froschhauser See verschwunden. Daraufhin wurde eine Vermisstensuchaktion gestartet. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Zudem waren Feuerwehren, Rettungsdienst und Wasserwachten zur Stelle.

Sechs Meter vom Ufer entfernt wurde der Mann gefunden. Unter laufender Reanimation brachte man ihn zum Rettungswagen und dann in die Unfallklinik. Ob der Gilchinger überlebt hat, stand gestern bei Redaktionsschluss noch nicht fest.