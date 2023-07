Söder spricht von „Superpotenzial“: Teststrecke für Hyperloop gestartet – Klimaneutrales Reisen mit 900 km/h

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Hyperloop soll klimaneutrales Reisen mit 900 Stundenkilometern ermöglichen. Noch liegt das Projekt in ferner Zukunft – ein Team der TUM forscht ab sofort auf der ersten Teststrecke.

Ottobrunn - Reisen, schneller als im Flugzeug und dabei klimaneutral: Das ist die Vision von Hyperloop, einer Art Rohrpost-Technik, bei der Menschen in Kapseln mit etwa 900 Stundenkilometern durch weitgehend luftleere Röhren transportiert werden sollen. In Ottobrunn bei München ist am Mittwoch, 26. Juli, die erste offizielle Teststrecke gestartet, um den Passagierbetrieb zu erproben. Markus Söder (CSU) sprach bei der Eröffnung von einem „Superpotenzial“. Auch Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) zeigte sich begeistert.

Hyperloop: Reisen mit 900 Stundenkilometern durch Vakuum-Röhre

Noch wirkt eine Realisierung von Hyperloop weit entfernt: Die Betonröhre, mit der erste Tests durchgeführt werden sollen, ist bisher nur 24 Meter lang. Die Höchstgeschwindigkeit von mehr als 1200 Stundenkilometern wird damit nicht erreicht. Zunächst soll allerdings nicht das Tempo, sondern vor allem die Abdichtung der Betonröhre im realen Maßstab überprüft werden. Zuständig für die Forschung ist die Technische Universität München (TUM).

Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) setzten sich bei der Eröffnung der Hyperloop-Teststrecke in die Kapsel. © Peter Kneffel/dpa

Das Team will auch erforschen, inwiefern Passagiere innerhalb der Kapsel sicher im Vakuum der Röhre transportiert werden können. Darüber hinaus entwickelt es Steuerung und Antriebssystem. Ein Bahnhofskonzept exisitiert bereits.

(Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

TUM München forscht: Idee für Hyperloop stammt von Elon Musk

Die erste Testfahrt legte der Hyperloop-Prototyp bereits am 10. Juli zurück. Die Kapsel, der sogenannte Pod, hat Ähnlichkeiten mit einem starkt verkürzten ICE und bietet Platz für fünf Fahrgäste.

Ursprünglich stammt die Idee für das futuristische Fortbewegungsmittel von Tesla-Gründer und Twitter-Besitzer Elon Musk. Er hatte vor rund zehn Jahren Wettbewerbe für Studierende weltweit dazu ausgeschrieben. Die TUM hatte sich erfolgreich durchgesetzt – ihre Teams belegten in allen Wettbewerben den ersten Platz. Dementsprechend ist die Forschung mittlerweile an dem Verkehrssystem an der Universität in einem eigenen Hyperloop-Programm verankert. Seit 2020 gehört das Programm zur Hightech Agenda Bayern, der Freistaat finanziert es mit. (elb/dpa)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.