Tankstellenüberfall in Wolfratshausen: Maskierter droht mit Pistole – Großfahndung ohne Erfolg

Von: Franziska Konrad

Am Freitagabend wurde die Aral-Tankstelle in Wolfratshausen überfallen. © Wolfgang Tutsch

Am frühen Freitagabend wurde in Wolfratshausen die Aral-Tankstelle überfallen. Der Täter befindet sich auf der Flucht. Die Kripo Weilheim hat die Ermittlungen übernommen.

Wolfratshausen – Bewaffneter Raubüberfall in Wolfratshausen: Ein maskierter Mann hat am frühen Freitagabend, 21. Oktober, die Tankstelle in der Sauerlacher Straße überfallen. Der Täter konnte unerkannt fliehen. Nun ermittelt die Kripo Weilheim.

Tankstellenüberfall in Wolfratshausen: Täter fordert mit Pistole Bargeld – und kann flüchten

Laut Polizeibericht betrat der Täter um kurz nach 20 Uhr die Aral-Tankstelle. Bewaffnet mit einer Pistole, forderte er Bargeld. Anschließend flüchtete er zu Fuß aus dem Kassenraum in unbekannte Richtung.

Sofort nach Bekanntwerden des Überfalls leitete die Polizei eine Großfahndung ein. Dabei wurden die Beamten aus Wolfratshausen von zahlreichen Streifenbesatzungen aus den umliegenden Dienststellen unterstützt. Der Täter konnte allerdings nicht gefasst werden. Noch am Tatabend wurden erste Ermittlungen von der Polizei Wolfratshausen und der Kripo Weilheim übernommen.

Nach Überfall auf Tankstelle: Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Auch eine Täterbeschreibung haben die Beamten bereits veröffentlicht.

Der Tankstellen-Räuber wird vom Geschädigten wie folgt beschrieben: Zirka 20 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, eher kurze Haare und augenscheinlich übergewichtig, eventuell südländischer Typ. Bekleidet war der Täter mit einer am rechten Hosenbund zerrissenen Jeans, einem schwarzen Kapuzenpulli, darüber trug er eine schwarze Jacke sowie weiße Turnschuhe. Der Gesuchte hatte einen Rucksack der Marke „Nike“ bei sich. Beim Überfall trug der Täter eine medizinische Gesichtsmaske, die Kapuze des Kapuzenpullis hatte er über den Kopf gezogen. Der Mann sprach sehr leise deutsch mit ausländischem Akzent. Bewaffnet war der Mann mit einer schwarzen Pistole.

Außerdem appelliert die Kripo Weilheim an mögliche Zeugen: Sind jemandem Personen oder Fahrzeuge unmittelbar vor oder nach der fraglichen Tatzeit im näheren Umfeld der Tankstelle aufgefallen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten? Wer kann Hinweise auf eine so beschriebene Person geben? Wer konnte zudem verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tankstelle machen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim (Telefon: 0881/640 0) zu melden.

