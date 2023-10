Tarife für neue Skisaison stehen - Alpen-Plus-Chefin: „Wollen bezahlbar bleiben“

Von: Gabi Werner

Kostspieliges Vergnügen: Das Skifahren in den Alpen-Plus-Gebieten, hier am Spitzingsee, wird auch heuer wieder teurer. © Thomas Plettenberg

Die Preise für die kommende Skisaison in den Alpen-Plus-Gebieten stehen fest: Auch heuer werden die Liftkarten teurer. Der Preissprung ist allerdings deutlich kleiner als in der Vorsaison.

Spitzingsee/Bayrischzell/Lenggries – Einige Wintersportler hatten im Herbst vergangenen Jahres schwer schlucken müssen: Damals gaben die Alpen Plus Partner bekannt, dass aufgrund der explodierenden Energiekosten die Tarife in den Skigebieten des Verbunds – namentlich Sudelfeld, Spitzingsee-Tegernsee und Brauneck (Lenggries) – deutlich steigen werden. Tatsächlich wurden die Karten in der Saison 2022/2023 zwischen 14 und gut 16 Prozent teurer. Auch in diesem Winter wird es wieder eine Erhöhung geben – allerdings fällt der Preissprung diesmal deutlich gemäßigter aus.

Skikarten: Inflation macht laut Betreibern Preisanpassung nötig

„Wir wollen weiterhin bezahlbare Preise bieten“, betont Antonia Asenstorfer, seit diesem Jahr Geschäftsführerin der Alpenbahnen Spitzingsee und der Brauneck- und Wallbergbahnen GmbH sowie zugleich Sprecherin der Alpen Plus Partner. Eine Anpassung der Ticket-Preise sei aber auch für diesen Winter nötig. „Die Inflation trifft uns ja genauso“, macht Asenstorfer deutlich. Zudem gelte es, gestiegene Personalkosten zu kompensieren.

Alpen-Plus-Skigebiete: Tageskarten kosten weiterhin unter 50 Euro

Die Tarife für den bevorstehenden Winter sind bereits fix: Bei den Tageskarten für die drei Skigebiete gibt es demnach Steigerungen zwischen dreieinhalb und fünf Prozent. Beispiel: Am Sudelfeld in Bayrischzell und am Brauneck im Tölzer Nachbarlandkreis kosten die Tageskarten heuer 49,50 Euro (bisher 48 Euro), am Spitzingsee müssen Erwachsene fürs Tagesticket 46,50 Euro (45) berappen. Die Alpen-Plus-Gebiete bleiben also auch heuer bewusst unter der 50-Euro-Schwelle. Für Kinder kosten die Tageskarten 24 (Sudelfeld/Brauneck) und 22 Euro (Spitzingsee).

Preissteigerung bei Saisonkarten liegt bei rund fünf Prozent

Wer sich eine Saisonkarte gönnen möchte, die dann den ganzen Winter über für alle drei Skigebiete und die Rottacher Wallbergbahn mit ihrer Naturrodelbahn gilt, muss im Vergleich zum Vorwinter ebenfalls tiefer in die Tasche greifen. Hier sind die Preise um gut fünf Prozent gestiegen. Sprich: Im Vorverkaufszeitraum vom 16. Oktober bis zum 24. November kostet die Saisonkarte für Erwachsene 444 Euro (bisher 420 Euro), wer später kauft, zahlt 495 Euro. Für den Alpen Plus Familiensaisonskipass, der für die Eltern und alle eigenen Kinder bis einschließlich 15 Jahre gilt, müssen die Brettlfans 950 statt 895 Euro hinblättern. Wer die Karte nach dem 24. November erwirbt, zahlt für den Familienpass 1050 Euro. Zum Vergleich: Im Winter 2021/2022 kostete die Saisonkarte für den Erwachsenen noch 360 Euro, die für Familien 770 Euro. Den Vorverkaufszeitraum haben die Liftbetreiber heuer um eine Woche verlängert. „Dann können die Leute schon besser einschätzen, was es für ein Winter wird“, begründet Asenstorfer diese Maßnahme.

Brauneck: Künftig wird auch der Florihang künstlich beschneit

Wenn es nach der Geschäftsführerin geht, soll die bevorstehende Wintersaison natürlich „möglichst schneereich und sonnig“ werden. Für den Fall, dass das Wetter die Liftbetreiber im Stich lässt, ist für künstliche Beschneiung gesorgt. Am Spitzingsee beispielsweise wurde im vergangenen Jahr die Beschneiung auf den Osthang ausgeweitet. „Das hat uns extrem gut getan“, berichtet Asenstorfer. Heuer gibt es eine Neuerung am Brauneck: Dort versorgen die Schneekanonen erstmals auch den häufig aperen Florihang mit künstlichem Weiß. So wolle man nach und nach die Lücken bei der Beschneiung der drei Skigebiete schließen, sagt die Geschäftsführerin.

Guter Dinge ist sie, was die Personalproblematik betrifft. Viele bewährte Aushilfskräfte hätten für diesen Winter schon wieder zugesagt, berichtet Asenstorfer. Man könne aber weiterhin Unterstützung gebrauchen. (gab)

